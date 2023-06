Próximo rival do Ceará, Atlético-GO não vence há quatro jogos na Série B

Dragão passa por momento de oscilação na competição nacional. Última vitória ocorreu no dia 14 de maio

O Ceará vai enfrentar o Atlético-GO na noite desta terça-feira, 6, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B 2023. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, as equipes duelam às 21h30min com o objetivo de somar três pontos.

Embalado após conquistar quatro vitórias em cinco partidas, o Vovô encara um adversário que vive fase complicada na segunda divisão. Postulante ao acesso, o Dragão não vence há quatro jogos na competição.

O último triunfo da equipe goiana ocorreu no dia 14 de maio, quando bateu o Vitória por 3 a 2, fora de casa. Desde então, sofreu duas derrotas, para Juventude e Criciúma, e empatou outros dois jogos, com Avaí e Botafogo-SP.

Apesar de viver jejum, o time treinado por Alberto Valentim não se distanciou do G-4 da Série B. Atualmente, o Atlético é o nono colocado com 16 pontos, mesma pontuação do Ceará, oitavo lugar. Uma vitória nesta terça-feira, 6, deixaria qualquer um dos times a apenas um ponto da zona de acesso.

A permanência na primeira página da tabela tem relação com o bom início da equipe na competição. Nos seis primeiros jogos, os goianos venceram quatro e empataram dois.