Nicolas rechaça problema com Vitor Gabriel no Ceará: "Relação muito boa"

Camisa 9 do Ceará nega qualquer problema interno com companheiro de equipe, assume o erro em polêmica por substituição e ressalta competitividade sadia por titularidade

Os centroavantes Nicolas e Vitor Gabriel participaram juntos, a pedido dos próprios atletas, de coletiva de imprensa no Porangabuçu, nesta terça-feira, 30, para encerrar qualquer tipo de especulação de que estariam em conflito interno no Ceará.

A narrativa de um suposto desentendimento entre eles foi ventilada por torcedores nas redes sociais após Nicolas ser substituído por Vitor Gabriel no segundo tempo da partida contra o Novorizontino e não ter cumprimentado o companheiro de equipe.

"Para começo de tudo, quem solicitou a coletiva fomos nós atletas para estancar qualquer tipo de crise, problemas internos. Minha relação com o Vitor é muito boa, extremamente competitiva por uma vaga na equipe, que é algo natural, mas sempre em prol do Ceará", afirmou Nicolas no início da coletiva, antes de abrir para perguntas dos jornalistas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará se reapresenta e inicia preparação para jogo contra a Chapecoense

Próximo adversário do Ceará, Chapecoense demite técnico Argel Fuchs

Ceará anuncia o desligamento do goleiro paraguaio Aguilar

"O nosso grupo é extremamente unido, comprometido pela causa. Há um propósito muito grande no Ceará, que é o acesso. Nada vai atrapalhar, nenhum problema individual. E quando existir um problema individual, tenho certeza que a direção tomará decisões e resolverá. É importante essa coletiva para mostrar que a minha relação com Vitor é extremamente normal, temos pouco tempo de convivência, mas respeito pelo trabalho um pelo outro é muito grande", completou.

Nicolas lembrou ainda da declaração dada ao Esportes do POVO, há quase uma semana, quando ressaltou que a disputa entre os dois era sadia. "Quem ganha com isso é o Ceará por ter dois atletas de altíssimo nível, dois centroavantes extremamente competentes. E com certeza os dois vão brigar para sempre estar jogando", pontuou.

Na sequência, Nicolas passou a palavra para Vitor Gabriel, que reforçou o discurso de união e normalidade na briga pela titularidade. "A disputa é sadia. A gente quer jogar e, independente de qualquer coisa, a gente vai estar fazendo o melhor pelo Ceará", comentou.



Jogadores invadem coletiva, brincam com Vitor Gabriel e Nicolas e centroavantes se abraçam

Na parte final da coletiva, outros jogadores do Alvinegro de Porangabuçu "invadiram" a sala de imprensa do Vovô e aproveitaram o momento para brincar com a dupla. O atacante Luvannor, em tom de brincadeira, perguntou para os dois o que eles “já discutiram hoje” e “qual foi a lição”.

Erick, Caíque Gonçalves e David Ricardo também brincaram com os companheiros. O trio pediu para os dois atacantes se abraçarem e depois comemoraram o gesto de VG e Nicolas.