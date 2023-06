Fernando Sobral revela que recusou participar de esquema de manipulação em 2018

O volante, que hoje defende as cores do Cuiabá-MT, revelou a tentativa de aliciamento por parte de um apostador quando ainda atuava pelo Sampaio Corrêa, em 2018

Fernando Sobral, ex-jogador do Ceará e hoje no Cuiabá, foi mais um atleta procurado por um apostador para participar de um ato de manipulação no futebol. O caso ocorreu em 2018, quando ele ainda defendia as cores do Sampaio Corrêa-MA, e foi prontamente recusado. O volante revelou o acontecido em entrevista ao portal Primeira Página, na última terça-feira, 30.

Naquela oportunidade, a proposta do apostador era para que o elenco facilitasse uma derrota para o Goiás - algo que não foi aceito pelos atletas do clube do Maranhão - a fim de ajudar o Esmeraldino na disputa pelo acesso à Série A. O duelo era válido pela 35ª rodada da segunda divisão do Brasileiro e o Sampaio Corrêa já estava rebaixado.

“Era apenas pra não jogar nada, foi uma partida contra o Goiás. A gente já estava rebaixado no campeonato. Não tinha mais possibilidade de nada, ele (aliciador) só queria que a gente não jogasse nada para que o Goiás subisse de divisão. Ele só queria que a gente facilitasse, mas prontamente a nossa atitude já foi de negar tudo, de dizer não. Acho que ficamos de exemplo bom”, disse Sobral.

“Foi através de outro jogador pedindo para mais três aceitarem. Ele acabou indo no hotel para fazer a proposta, mas prontamente a gente não quis. Ficamos felizes por não ter aceitado, pois poderia ter causado outras coisas e sabíamos que era errado. Eu sou muito orgulhoso de ter tido essa responsabilidade e, acima de tudo, preservado o meu caráter”, completou.

Dentro de campo, o Goiás acabou levando a melhor e venceu o confronto por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Goiânia-GO, no dia 5 de novembro. O único gol da partida foi marcado pelo meia Giovanni, que hoje atua no Universitatea Craiova, da Romênia.

Carreira de Fernando Sobral no Ceará

Fernando Sobral chegou ao Ceará em 2019, mas apenas a partir de 2020 o atleta começou a ganhar destaque dentro do clube. Ele não só virou titular absoluto, como assumiu papel de protagonista no meio-campo da equipe alvinegra. O jogador de 28 anos totaliza 171 partidas com a camisa do escrete de preto-e-branco, com oito gols marcados e nove assistências.