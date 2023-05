Vitor Gabriel nega indiretas ao Ceará em postagens polêmicas: "Foi sobre minha vida pessoal"

O jogador também aproveitou para rechaçar qualquer problema com Nicolas, seu concorrente na briga pela titularidade no ataque do Ceará

O atacante Vitor Gabriel, do Ceará, esclareceu nesta terça-feira, 30, em coletiva de imprensa ao lado de Nicolas, as polêmicas postagens feitas em suas redes sociais. Segundo o centroavante, nenhuma das publicações tinha relação com o clube do Porangabuçu.

"As postagens que fiz não foi diretamente para o Ceará, Foi sobre minha vida pessoal. Aqui no Ceará estou focado 100%. As postagens não foram nada sobre o Ceará", comentou ele.

O jogador também aproveitou para rechaçar qualquer problema com Nicolas, seu concorrente na briga pela titularidade no ataque do Ceará.

>> Nicolas rechaça problema com Vitor Gabriel no Ceará: "Relação muito boa"

"A disputa é sadia. A gente quer jogar e, independente de qualquer coisa, a gente vai estar fazendo o melhor pelo Ceará", comentou.

Postagens polêmicas e multa

Vitor Gabriel causou polêmica ao publicar um story em sua conta oficial no Instagram após a vitória do Alvinegro sobre o Tombense-MG por 2 a 0, quando ele ficou no banco de reservas e não entrou em campo.

Na ocasião, o atacante escreveu: "Podem falar o que quiserem de mim! O meu silêncio é a minha melhor resposta".

O atleta também republicou uma postagem com frase do ex-jogador Diego Ribas. "Seja forte o suficiente para fazer o que é certo quantas vezes for necessário."

Na época, a diretoria do Ceará resolveu multar o atacante por descumprir a cartilha de comportamento no clube.