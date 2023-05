Ceará x Vitória ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Vitória se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), em jogo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Barroca não poderá contar com os laterais Michel Macedo e Formiga por motivos clínicos. Michel deixou o gramado mais cedo contra a Ponte Preta, no último domingo, 7, por problema na coxa esquerda. Já Formiga sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar por um período.

Pelo lado do Rubro-Negro, Léo Condé tem Léo Gamalho como principal desfalque. O artilheiro está lesionado e nem viajou com a delegação para Fortaleza. Além do atacante, o goleiro Thiago Rodrigues e o zagueiro Marco Antônio também estão entregues ao DM. (Com Mateus Moura)



Ceará x Vitória ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: Canal de TV a cabo

Canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Vitória

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Barcelos; Caíque, Castilho e Jean Carlos; Janderson (Erick Pulga), Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Eduardo Barroca.

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Zé Hugo e Welder. Técnico: Léo Condé.

Quando será Ceará x Vitória

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Ceará x Vitória

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)