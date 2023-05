Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Internacional e Athletico-PR será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Internacional e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo Sportv e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate da vez, o técnico Mano Menezes tem Johnny ainda como dúvida, já que o meio-campista reclama de dores no quadril. Alemão, com lesão muscular na coxa direita, segue no Departamento Médico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aránguiz, que estava em recondicionamento físico, e Jean Dias, recuperado de edema na coxa direita, participaram de atividades com bola no treino, mas devem continuar como desfalques.

No Furacão, Alex Santana poderá ser relacionado novamente. O volante cumpriu suspensão na última partida e está disponível. Marcelo Cirino, em transição, Kaique Rocha e Madson, ambos no Departamento Médico, são baixas. Vale lembrar que Pablo está pendurado. (Com Gazeta Esportiva)



Internacional x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Sportv: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Internacional x Athletico-PR

Internacional

Keiller; Igor Gomes, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas e Campanharo; Mauricio, De Pena e Wanderson (Pedro Henrique); Luiz Adriano (Lucca).

Athletico-PR

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Christian; David Terans, Vitor Roque e Rômulo.

Quando será Internacional x Athletico-PR

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Athletico-PR

Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)