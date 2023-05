Cuiabá x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Cuiabá e Atlético-MG será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cuiabá e Atlético-MG se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Se o Atlético-MG não vencer o Cuiabá, alcançará a pior marca em início de Campeonato Brasileiro desde 2013. Para evitar o recorde negativo, o técnico 'Chacho' Coudet deve escalar força máxima mesmo com um duelo contra o Internacional à vista no próximo sábado.

Do outro lado, o treinador Ivo Vieira espera que sua equipe repita o desempenho na reta final do jogo contra o América-MG, quando a equipe buscou a virada por 2 a 1 nos últimos minutos. (Com Gazeta Esportiva)



Cuiabá x Atlético-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cuiabá x Atlético-MG

Cuiabá

Walter; Patric Calmon, Marlon, Alan Empereur e Mateusinho; Filipe Augusto, Raniele e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Emerson Ramon e Deyverson.

Atlético-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson e Rubens; Battaglia, Edenílson, Zaracho e Igor Gomes; Paulinho e Hulk.

Quando será Cuiabá x Atlético-MG

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Cuiabá x Atlético-MG

Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)