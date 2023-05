Santos x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Santos e Bahia será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Santos e Bahia se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A lista de desfalques do técnico Odair Hellmann é longa. Além do Bauermann afastado. Rodrigo Fernández também é baixa certa. O volante está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Além dele, Sandry não estará à disposição. O meia vem apresentando recorrentes infecções próximo ao local da cirurgia na face e fará um pequeno procedimento para tratamento. Com isso, ele precisará ficar fora por alguns dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Yeferson Soteldo e Luan Dias completam a lista de desfalques. O atacante venezuelano teve uma lesão muscular e deve retornar contra o Palmeiras, no dia 20. O recém-contratado Luan Dias está em transição física e faz atividades individuais no gramado.

Em compensação, Maicon e Lucas Barbosa estão de volta. Ambos já treinam normalmente. O zagueiro está recuperado de lesão muscular em março. Já o meia tratou uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

Para encarar o Santos, o técnico Renato Paiva não contará com Jacaré, um dos destaques do time neste ano. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Santos x Bahia

Santos

João Paulo; Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivd e Mendoza.

Bahia

Marcos Felipe; Matheus Bahia, David Duarte, Kanu e Cicinho; Acevedo, Rezende, Cauly e Thaciano; Arthur Sales e Ademir.

Quando será Santos x Bahia

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Bahia

Vila Belmiro, em Santos (SP)