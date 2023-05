Flamengo x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Flamengo e Goiás se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Jorge Sampaoli tem tentado melhorar o rendimento da equipe, que vem evoluindo, mas erros individuais têm impedido que resultados melhores se materializem.

Para enfrentar o Goiás, que faz campanha parecida, o treinador argentino ganhou mais desfalques. O atacante Gabigol, suspenso pelo terceiro amarelo, e o volante Thiago Maia, com lesão muscular, serão ausências certas. Outro que não deve ser relacionado é o criticado goleiro Santos, que sofreu um trauma no rosto na partida contra o Furacão e está em observação. Além destes, o meia Gerson e o lateral Guillermo Varela seguem fora da equipe.

As novidades para a partida da quinta rodada serão as voltas do atacante Pedro, recuperado de um entorse no tornozelo, e do zagueiro David Luiz, além da possível presença de Filipe Luiz entre os relacionados.

Assim como Sampaoli, o técnico Emerson Ávila também terá desfalques importantes. A zaga titular não estará em campo, já que Lucas Halter recebeu um cartão vermelho contra o Verdão e Bruno Melo o terceiro amarelo.

Lesionado, o goleiro Tadeu segue fora de ação. Já o lateral-direito Maguinho retorna à equipe após cumprir suspensão contra o Palmeiras. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Goiás

Flamengo

Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira; Wesley, Erick Pulgar, Everton Ribeiro, Arrascaeta (Matheus França) e Ayrton Lucas; Everton Cebolinha e Pedro.

Goiás

Marcelo Rangel, Maguinho, Sidimar, Edu e Sander; Zé Ricardo, Morelli, Julián, Guilherme Marques e Vinícius; Matheus Peixoto.

Quando será Flamengo x Goiás

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 20 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Goiás

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)