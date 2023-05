Cruzeiro x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Cruzeiro e Fluminense será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Cruzeiro e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os dois times têm problemas na escalação. Para este jogo o Cruzeiro não terá o atacante Rafael Bilu, que rompeu o tendão de Aquiles do pé esquerdo diante do Santos. Wesley herda a vaga. O volante Ramiro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, dá a vaga a Filipe Machado.

Já o Fluminense segue sem Keno. O atacante se recupera de lesão na coxa esquerda. O reserva John Kennedy cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim, Arias e Cano devem seguir no ataque. (Com Gazeta Esportiva)



Cruzeiro x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Cruzeiro x Fluminense

Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard, Filipe Machado e Mateus Vital; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Alexsander, André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias e Germán Cano.

Quando será Cruzeiro x Fluminense

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Fluminense

Arena Mineirão, em Belo Horizonte (MG)