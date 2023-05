Palmeiras x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Palmeiras e Grêmio será disputado hoje, 10, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Palmeiras e Grêmio se enfrentam hoje, quarta, 10 de maio (10/05), pela quinta rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Justamente pela maratona de jogos, o técnico português deve poupar alguns atletas para a partida contra o Grêmio. Vale lembrar que Mayke, Piquerez e Zé Rafael estão pendurados.

Para o duelo, o técnico do Grêmio tem uma boa e uma má notícia. Kannemann cumpriu suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, contra o Bragantino, e volta a ficar à disposição. Por outro lado, Luis Suárez deve ser poupado.

Pepê ainda não está 100% fisicamente e a tendência é que só volte contra o Fortaleza. O lateral direito Fábio sofreu lesão no tornozelo e também não irá enfrentar o Palmeiras — como João Pedro igualmente segue fora, a terceira opção Thomas Luciano deve ganhar sequência.

Felipe Carballo, Villasanti e Reinaldo — que já ficou no banco de reservas contra o Bragantino —, entretanto, devem figurar na partida. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Palmeiras x Grêmio

Palmeiras

Weverton; Mayke (Garcia), Gustavo Gómez, Luan e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael (Richard Ríos), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu (Endrick) e Rony.

Grêmio

Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa (Reinaldo); Lucas Silva, Mila (Villasanti) e Cristaldo; Vina, Bitello e Everton Galdino.

Quando será Palmeiras x Grêmio

Hoje, quarta, 10 de maio (10/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Grêmio

Allianz Parque, em São Paulo (SP)