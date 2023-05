Em busca da arrancada, Ceará recebe o Vitória em jogo atrasado pela Série B

Vovô e Leão se enfrentam nesta quarta-feira, 10, no Presidente Vargas, sem a presença de público. O jogo é válido pela quarta rodada, adiado na época por conta da final da Copa do Nordeste

Almejando a parte de cima da tabela de classificação, o Ceará entra em campo para enfrentar o Vitória nesta quarta-feira, 10, às 19 horas, no Presidente Vargas, em jogo atrasado válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô, inclusive, volta a atuar como mandante após três jogos consecutivos fora de casa, pelo qual conquistou o título da Copa do Nordeste e quatro pontos na Segundona.

Apesar de ter o mando de campo ao seu favor, o Ceará não poderá contar com o apoio da torcida na arquibancada, já que o duelo acontecerá com os portões fechados. O retrospecto do Alvinegro de Porangabuçu atuando no PV nesta temporada, entretanto, é bem positivo: seis vitórias, um empate e apenas duas derrotas em nove jogos — o que representa 70% de aproveitamento.

No Brasileirão, o Vovô vive um processo de recuperação, tendo em vista que as duas derrotas nas rodadas iniciais acabou distanciando a equipe dos primeiros colocados. Desde a chegada de Barroca, o escrete preto-e-branco, embora sem grandes apresentações no aspecto de desempenho, tem tido bons resultados, com vitória sobre o ABC e empate diante da Ponte Preta. A expectativa, portanto, é de que o duelo contra o Vitória sirva como ponto de arrancada no torneio.

O Vitória, por outro lado, é o time a ser batido no momento. Invicto na Série B, o Rubro-Negro venceu todos os jogos que fez e figura como vice-líder, atrás do Criciúma, que possui um jogo a mais. Além disso, o clube baiano não sofreu sequer um gol na competição, enquanto balançou as redes adversárias em 11 oportunidades.

“É um jogo que nos deixa mais próximos do G-4. Apesar das dificuldades, de não ter nossa torcida no estádio, a gente sabe que é importante. Estamos muito focados e concentrados para fazer um grande jogo. Respeitamos muito a equipe do Vitória, que vive um momento especial na competição, mas a gente sabe que cada jogo é importante, principalmente esse. Que a gente possa conseguir vencer para começar a subir na tabela”, disse Richard em entrevista coletiva pré-jogo.

Levando em consideração as equipes que já realizaram cinco jogos, ou seja, não possuem jogos pendentes na Série B, o Alvinegro de Porangabuçu ganhará cinco posições de forma efetiva caso supere o Vitória. Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Chapecoense, Avaí e Ituano são os times que podem ser ultrapassados pelo Ceará.

No retrospecto geral do confronto, o panorama é de equilíbrio. Nos 39 embates entre os clubes, o Ceará saiu vitorioso em 13 oportunidades, mesma quantidade de triunfos que o Vitória obteve. Além disso, o histórico registra mais 13 empates. Em gols marcados, o Vovô leva vantagem: são 55 tentos contra 52 dos baianos.

Desfalques de Ceará e Vitória

Para a partida, Barroca não poderá contar com os laterais Michel Macedo e Formiga por motivos clínicos. Michel deixou o gramado mais cedo contra a Ponte Preta, no último domingo, 7, por problema na coxa esquerda. Já Formiga sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar por um período.

Pelo lado do Rubro-Negro, Léo Condé tem Léo Gamalho como principal desfalque. O artilheiro está lesionado e nem viajou com a delegação para Fortaleza. Além do atacante, o goleiro Thiago Rodrigues e o zagueiro Marco Antônio também estão entregues ao DM.

Ceará x Vitória

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Pagnussat, Luiz Otávio e Barcelos; Caíque, Castilho e Jean Carlos; Janderson (Erick Pulga), Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Eduardo Barroca

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Zé Hugo e Welder. Técnico: Léo Condé

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: quarta-feira, 10

Horário: 19 horas

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti - Fifa (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, Premiere e Sportv