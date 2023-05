Sem Macedo e Formiga, Ceará finaliza preparação para jogo contra Vitória

Em Porangabuçu, o Ceará finalizou sua preparação para a partida diante do Vitória. Nesta quarta-feira, 10, o Vovô recebe o time baiano no Estádio Presidente Vargas, em jogo atrasado da quarta rodada do Brasileiro Série B 2023.

Na tarde desta terça-feira, 9, o técnico Eduardo Barroca comandou o último treinamento da equipe com foco no Leão da Barra. Na atividade, ele não pôde contar com os laterais Michel Macedo e Willian Formiga, apurou o Esportes O POVO.

Michel deixou o gramado mais cedo contra a Ponte Preta, no último domingo, 7, aparentemente por problema na coxa esquerda. Já Formiga sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar por um período. O clube ainda não apresentou um prazo de recuperação para o atleta.

Ainda durante o treinamento, quatro jogadores da base foram incorporados ao elenco para complementar os exercícios.

*Com informações de Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN