Richard lamenta ausência da torcida contra Vitória, mas diz que Ceará precisa "fazer o dever de casa"

Apesar de enfrentar o Vitória com portões fechados no Presidente Vargas, Richard ressaltou que o Vovô precisa vencer para se aproximar do G-4

Mirando a parte de cima da tabela, o goleiro Richard enfatizou, em entrevista coletiva nesta terça-feira, 9, que o duelo contra o Vitória é fundamental para o Ceará se aproximar do G-4 da Série B. Na análise do jogo, o atleta alvinegro reforçou que o embate será difícil, sobretudo pelo bom momento que o clube baiano vive na competição.

“É um grande jogo. O Vitória é uma grande equipe, tem grandes jogadores. A gente sabe que vai ser muito difícil, principalmente pela falta do nosso torcedor, que faz diferença. Mas não tem muito o que lamentar, é estudar ao máximo a equipe do Vitória. Como falei, é uma grande equipe com grandes jogadores e bastante experiência no futebol. Estão aproveitando o bom momento. Mas espero que possamos fazer o dever de casa e vencer, que é muito importante nesse campeonato", enfatizou.

A partida atrasada, válida pela quarta rodada da Segundona, é fundamental para as pretensões do Vovô no torneio. Com quatro pontos conquistados, uma vitória diante do Leão, atual vice-líder e ainda invicto, representaria um salto na tabela de classificação para o Alvinegro.

“É um jogo que nos deixa mais próximos do G-4. Apesar das dificuldades, de não ter nossa torcida no estádio, a gente sabe que é importante. Estamos muito focados e concentrados para fazer um grande jogo. Respeitamos muito a equipe do Vitória, que vive um momento especial na competição, mas a gente sabe que cada jogo é importante, principalmente esse. Que a gente possa conseguir vencer para começar a subir na tabela”, concluiu.