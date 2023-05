Adversário do Ceará, Vitória está 100% e não sofreu gols na Série B

O Vovô recebe o time baiano no Estádio Presidente Vargas, na noite desta quarta-feira, 10, em confronto atrasado da quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro

Próximo adversário do Ceará na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Vitória-BA chega ao confronto embalado após vencer todos os quatro jogos que disputou na competição sem ter sofrido gols. As duas equipes se enfrentam na noite desta quarta-feira, 10, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, a partir das 19 horas.

Até aqui, a equipe do técnico Léo Condé é a única com 100% de aproveitamento na competição. O time baiano venceu a Ponte Preta-SP, ABC-RN, Londrina-PR e Botafogo-SP. Nestes quatro jogos iniciais da Série B, o Vitória marcou 11 gols - melhor ataque do campeonato - e ainda não teve a defesa vazada.

Resultados do Vitória na Série B de 2023

1ª rodada: EC Vitória 3x0 Ponte Preta

2ª rodada: ABC 0x3 EC Vitória

3ª rodada: EC Vitória 2x0 Londrina

4ª rodada: Ceará x EC Vitória

5ª rodada: Botafogo-SP 0x3 EC Vitória

O artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro é o experiente centroavante Léo Gamalho, que já balançou as redes duas vezes. O atacante Osvaldo, outro velho conhecido do futebol cearense, marcou um gol na competição.

Com 12 pontos, o Rubro-Negro está em segundo na tabela, mas pode retomar a liderança da competição em caso de triunfo, ou até mesmo um empate, diante do Ceará. O confronto entre os times ainda é válido pela quarta rodada e foi adiado devido às finais da Copa do Nordeste, que o Vovô acabou levando a melhor sobre o Sport-PE e ficou com a taça.