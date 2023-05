Bicampeão e com mais de 100 jogos pelo Ceará, Richard relembra que pensou em sair no 1º mês

Em entrevista coletiva, o goleiro do Vovô disse que pensou em deixar o Ceará no primeiro mês de contrato, em 2019, por causa da pressão e cobrança

Bicampeão da Copa do Nordeste e com mais de 100 jogos pelo Ceará, Richard revelou que, por pouco, sua história no clube não tomou um rumo diferente. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 9, véspera do jogo contra o Vitória pela Série B, o goleiro alvinegro revelou que quase foi embora do clube no primeiro mês da sua chegada, no início de 2019.

“Confesso, sinceramente, de todo meu coração, que quando cheguei no clube, o primeiro mês foi muito difícil e eu já queria ir embora logo com as cobranças.Eu n entendia muito bem como funcionava o futebol no Nordeste, a torcida muito exigente, uma emoção e contato muito grande, algo que eu nunca tinha vivido. Eu tinha jogado no São Paulo, mas a gente tem pouco contato com a torcida”, disse.

Durante a fala, Richard disse que o maior impacto foi a questão do “calor humano” da torcida, que segundo ele tem mais facilidade em se aproximar dos jogadores. O processo para entender isso foi algo que aconteceu enquanto ele estava lesionado.

“Aqui o calor humano é maior, o pessoal tem mais acesso aos atletas e confesso que não tinha vivido isso ainda. Naquele momento, até um pouco antes da lesão, eu tava na minha cabeça fazendo o melhor no clube, mas eu já estava já cansado de tanta coisa nova. Eu tenho muito a agradecer a deus. Através de uma coisa tão ruim, que foi essa lesão séria, eu pude conhecer mais o clube, entender mais o torcedor, aproveitar mais minha família, onde nasceu meu filho. De ver a vida de uma maneira diferente, entender como funciona. Quando a gente chega em um lugar que não conhece, queremos ser abraçados, receber o carinho, mas isso às vezes não acontece. Hoje eu me sinto muito feliz”, contou.

Na época, quando pensou em sair do Ceará, Richard relembrou que conversas com os preparadores de goleiro o ajudaram a mudar de ideia.

“Tenho que agradecer muito ao Everaldo e ao Wanderson, que nesse período tiveram sempre boas conversas e reflexões. Não é fácil jogar no Ceará, a exigência é muito grande. E por estarem próximos muitas vezes, eles me aconselharam. Alguns momentos, em que pensei em sair mesmo, eles tiveram uma palavra de pensar no todo”, concluiu.