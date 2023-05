Ceará e Vitória se enfrentam com igualdade no retrospecto

Equipes já se enfrentaram 39 vezes, com 13 triunfos para cada lado e 13 empates. Próximo duelo é nesta quarta-feira, 10, às 19 horas, no Castelão

Buscando sua segunda vitória na Série B, o Ceará recebe o Vitória nesta quarta-feira, 10, às 19 horas, no Castelão. Contra o clube baiano, que está invicto no torneio e é vice-líder, o Vovô possui retrospecto equilibrado.

Nos 39 embates entre os clubes, o Ceará saiu vitorioso em 13 oportunidades, mesma quantidade de triunfos que o Vitória obteve. Além disso, o histórico registra mais 13 empates. Em gols marcados, o Alvinegro de Porangabuçu leva vantagem: são 55 tentos contra 52 dos baianos.

Como mandante, o Ceará tem retrospecto positivo: são 18 partidas, com oito resultados positivos, cinco empates e cinco derrotas. O último revés contra o adversário em casa ocorreu em 2015, pelo placar de 2 a 1, no 1º turno da Série B. No 2º, o Vovô visitou o Vitória e foi derrotado por 1 a 0.

Será o primeiro confronto entre as equipes pela Segundona desde então. No período em questão foram realizados nove jogos: dois pelo Brasileirão, cinco pela Copa do Nordeste e dois pela Copa do Brasil.