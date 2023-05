Ex-Fortaleza e Ceará, Osvaldo é o grande destaque do Vitória, próximo adversário do Vovô

Leão da Barra ainda conta com outros nomes conhecidos no futebol cearense. Times se enfrentam nesta quarta-feira, 10

Nesta quarta-feira, 10, o Ceará recebe o Vitória no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela Série B 2023. Buscando recuperação dentro da competição, o Vovô vai encontrar alguns nomes conhecidos no futebol cearense.

Osvaldo, que acumula passagens por Ceará e Fortaleza, é o grande destaque do time baiano neste início de Série B. Até aqui, o atacante de 36 anos disputou quatro jogos e participou de cinco gols do Leão, sendo um gol e quatro assistências.

Outro jogador que já passou pelo futebol local e enfrentará o Alvinegro é o zagueiro Wagner Leonardo. Em 2022, o defensor foi anunciado como reforço do Fortaleza, mas passou pouco tempo no clube e saiu sem disputar nenhum jogo. No Vitória, ele jogou quatro partidas na atual Série B e marcou um gol.

Além desses, Léo Gamalho, que jogou no Ceará em 2013, também é um dos destaques do time. O centroavante, porém, está de fora do jogo contra o Vovô por lesão na panturrilha. Welligton Nem, ex-Fortaleza, também integra o elenco, mas não joga pelo clube baiano desde março.



Fase do adversário

O Vitória é o time a ser batido no momento. Invicto na Série B, o Rubro-Negro venceu todos os jogos que fez e figura como vice-líder, atrás do Criciúma, que possui um jogo a mais. Além disso, não sofreu sequer um gol na competição, enquanto balançou as redes adversárias em 11 oportunidades.