Erick festeja tri do Ceará no Nordestão : "Desde que cheguei no clube eu almejava isso"

O atacante Erick foi um dos principais nomes do título do Ceará na Copa do Nordeste, conquistado nesta quarta-feira, 3, contra o Sport na Ilha do Retiro. Com cinco gols, o atleta foi o artilheiro do Vovô no torneio. Decisivo, ele bateu o último pênalti na disputa contra os pernambucanos para selar o tri do Alvinegro na Lampions League.

No mata-mata, Erick balançou as redes nas quartas de final contra o Sergipe e na semifinal diante do Fortaleza. Na fase de grupos, ele marcou gols contra o Tricolor do Pici, CRB e Fluminense-PI. O camisa 11 ainda terminou a competição com três assistências.

“Desde que eu cheguei no clube eu almejava isso, entrar para a história do clube. Graças a Deus fomos campeões do Nordeste. Estou muito feliz por estar aqui. Eu amo esse clube, amo essa torcida”, disse o atacante durante a comemoração no gramado.

Erick também destacou a necessidade de continuar trabalhando para o decorrer da Série B. “Agora é comemorar bastante, desfrutar esses dias e domingo temos um jogo difícil lá em São Paulo”.

O Ceará volta a campo pela Segundona no próximo domingo, às 11 horas, contra a Ponte Preta. O Alvinegro de Porangabuçu ocupa a 15ª posição na tabela do torneio, com três pontos conquistados.

