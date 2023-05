Título do Nordestão garante Ceará na 3ª fase da Copa do Brasil 2024; Iguatu ganha vaga

Vovô iniciará próxima edição do torneio nacional na terceira fase. Conquista alvinegra ainda garantiu o Iguatu no certame

Tricampeão da Copa do Nordeste, o Ceará está garantido na terceira fase da Copa do Brasil de 2024. O título alvinegro conquistado nesta quarta-feira, 3, coloca o time entre os clubes que iniciam o torneio nesse estágio.

No regulamento da CBF, é definido que 12 vagas são destinadas aos times que jogam a Libertadores, os campeões da Copa Verde e da Série B do Brasileiro, uma vaga para a Copa do Nordeste (Ceará) e uma vaga via classificação da Série A do Brasileiro.

Sobre o assunto Erick festeja tri do Ceará no Nordestão : "Desde que cheguei no clube eu almejava isso"

Barroca destaca força do elenco do Ceará após título: "Temos excelentes valores"

Ceará volta a vencer uma disputa por pênaltis após três anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com isso, o Vovô já tem vaga assegurada e não precisará jogar as duas fases iniciais. Consequentemente, o Iguatu ocupa uma das vagas cearenses na primeira fase por ter sido terceiro colocado no Estadual deste ano.

No futebol cearense, Ceará, Fortaleza e Iguatu já estão garantidos na próxima edição da Copa do Brasil. A última vaga é destinada ao time campeão da Taça Fares Lopes 2023.



Tags