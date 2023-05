Diretor do Ceará agradece comissão técnica de Morínigo após título: "Fizeram parte"

Técnico do Ceará em grande parte da campanha que culminou no título da Copa do Nordeste de 2023, o paraguaio Gustavo Morínigo recebeu agradecimentos de Albeci Júnior, diretor de futebol do Ceará, após a vitória sobre o Sport nos pênaltis, na noite desta quarta-feira, 3, pela final do campeonato. Em fala exclusiva ao Esportes O POVO, o profissional alvinegro destacou que o ex-treinador e sua comissão fizeram parte da conquista.

“Eu tenho que agradecer ao Gustavo Morínigo, porque ele faz parte desse título. A gente construiu um trabalho lá na pré-temporada. Ele construiu e trabalhou. Em um momento ou outro, a gente imaginou que poderia ter uma performance melhor com esse elenco, e aí tivemos a convicção de fazer a troca.”

“Acho que tá todo o grupo de parabéns. Toda a comissão técnica e o Barroca que chegou agora tem a sua participação no título também. Mas a comissão que hoje também foi campeã é a comissão do Gustavo, do Burgos, do Martins. Todos eles fizeram parte desse trabalho que está aqui hoje, sendo coroado na mão do Barroca”, completou Albeci.

Gustavo Morínigo comandou o Vovô em 11 dos 12 jogos da equipe na atual edição da Copa do Nordeste. O paraguaio conquistou oito vitórias, duas derrotas e um empate, além de ter marcado 24 gols e sofrido 15. Seu último compromisso na competição regional foi o confronto de ida da final, que venceu por 2 a 1.

Reapresentação do elenco alvinegro

Após conquistar o tricampeonato na Copa do Nordeste, o elenco do Ceará desembarcou na capital cearense na manhã desta quinta-feira, 4, e ganhou folga no restante do dia. A reapresentação dos atletas acontece na tarde desta sexta-feira, 5, no CT de Porangabuçu.

