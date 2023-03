Luvannor volta a marcar e fala em superar desconfiança do torcedor: "Eu abracei o clube"

Na noite deste domingo, 26, o camisa 90 do Ceará fez as pazes com as redes após cinco jogos de jejum. Luvannor marcou o terceiro gol da vitória de 3 a 1 do Ceará sobre o Sergipe, que garantiu o Vovô na semifinal do Nordestão. Erick e Álvaro fizeram os outros dois gols do Alvinegro de Porangabuçu. Pedro Henrique descontou para o Gipão.

Luvannor vinha sendo alvo de críticas do torcedor alvinegro e chegou a desabafar nas redes sociais após a vitória do Vovô diante do Atlético de Alagoinhas-BA, na última quarta-feira, 22.

"Quando terminarem de me criticar. Orem por mim. Quero ser perfeito igual a vocês", dizia uma publicação nas redes sociais do atleta, que, em seguida fez mais um post, dessa vez acompanhado de uma foto em que vestia a camisa do Ceará, no qual dizia que "o tolo mostra toda a sua raiva, mas o sábio se cala e a domina. Eu nunca vou desistir! Sou um guerreiro e não vou fugir dessa luta".

Após a vitória diante do Sergipe, Luvannor foi questionado sobre o desabafo. "O que aconteceu no passado, fica no passado. Eu simplesmente desabafei pela situação, desde quando fui anunciado no clube, eu abracei o clube. Abracei a torcida. Então, eu só queria ter sentido um pouco, também, de abraço por parte da torcida, [e] de confiança", afirmou.

O atleta ainda avaliou que o elenco atual sofre com a pressão deixada pelo rebaixamento do Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022.

"Eu entendo a frustração do torcedor, é um clube grande, um clube que tem tradição, merecia continuar na Série A. Então, chegamos em meio a uma turbulência muito grande, e os recém chegados, eu acho, que não mereciam tanto. Mas, enfim, é isso aí. Eu acho que o torcedor tem sempre a razão", pontua.

Por fim, o camisa 90 falou sobre a sequência de clássicos diante do Fortaleza, sendo um pela semifinal da Copa do Nordeste, e outros dois pelas finais do Campeonato Cearense. "Agora é o clássico, é mais uma final, de várias finais que estão por vir. Então, temos tempo para recuperar e tá concentrado, é clássico, é final, é guerra. Então, vamos estar preparados pra isso".

