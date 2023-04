Análise tática: como Eduardo Barroca pode armar o time do Ceará?

O treinador de 41 anos chega ao Vovô para substituir Gustavo Morínigo no restante da temporada. Barroca, inclusive, já realizou o primeiro treinamento no novo clube, na tarde desta terça-feira, 25

O Ceará está de técnico novo para o restante da temporada de 2023. Após a demissão de Gustavo Morínigo, o Vovô agiu rápido no mercado e, no mesmo dia (segunda-feira, 24), anunciou a chegada de Eduardo Barroca, de 41 anos, com contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após a saída do treinador paraguaio, o desejo da diretoria alvinegra era de trazer um profissional considerado mais ofensivo, e assim foi feito com a chegada de Barroca. O Esportes O POVO entrou em contato com Jonatan Cavalcante, analista tático da Footure e do canal Jogo Direto, para fazer um panorama de como o Ceará pode ser armado no restante da temporada.

“Transportando os trabalhos anteriores (Atlético-GO, Avaí e Bahia) para o Ceará, vejo com possibilidade bem viável dele implementar os esquemas 4-2-3-1 e 4-3-3, pois conta com meio-campistas capazes de executar as funções de primeiro, segundo e terceiro homem”, analisou Jonatan.

Um atleta pouco utilizado com Gustavo Morínigo pode ganhar mais espaço com a chegada do novo treinador. Trata-se do volante Willian Maranhão, que trabalhou com Eduardo Barroca no Atlético-GO.

“Barroca pode montar um meio-campo com Richardson e Willian Maranhão. Dois volantes com passe mediano e com capacidade de ajudar a equipe na construção, sobretudo Richardson, com o uso da bola longa”, disse Jonatan.

“Mas também pode configurar o meio com Richardson, Maranhão (Caíque) e Guilherme Castilho. Dessa forma teria um setor equilibrado e com características complementares. Um volante com boa bola longa, outro com bom passe curto e o terceiro que ocupa bem o entrelinha e ainda pisa na grande área”, completou.

Jonatan Cavalcante também trouxe detalhes da possível estruturação de saída de bola do Ceará sob o comando do novo treinador. “O técnico Eduardo Barroca tem utilizado nos trabalhos recentes uma saída de bola sustentada. Ou seja, o treinador posiciona a equipe com os quatro jogadores de defesa, que se somam aos dois volantes, ficando assim a equipe estruturada no 4-2 nesse momento do jogo. Com isso, os pontas ficam bem abertos.”

Por fim, Jonatan comentou sobre o possível funcionamento do Vovô com e sem a bola durante as partidas. “O protagonismo com Eduardo Barroca dificilmente virá com um Ceará tendo 70% de posse de bola. Deverá ser uma equipe muito objetiva, mas com movimentos bem coordenados para desestruturar o adversário. Sem a bola, vão existir momentos de subir mais a marcação e outros de negar espaços bem próximo da grande área.”

Eduardo Barroca no Ceará: primeiro treino

Eduardo Barroca realizou o primeiro treinamento à frente do Ceará e já foi apresentado oficialmente à imprensa. Na tarde desta terça-feira, 25, o comandante esteve no CT de Porangabuçu para realizar as primeiras atividades como técnico do Vovô e preparou coletivo, dividindo o plantel em dois grupos (com colete e sem colete):

Com colete: Aguilar; Michel Macedo, Lacerda, Luiz Otávio e Formiga; Maranhão, Arthur Rezende e Jean; Pulga, Erick e Nicolas. Sem coletes: Richard; Warley, Pagnussat, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Castilho e Chay; Luvannor, Janderson e Vitor Gabriel.



