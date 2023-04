Barroca fala sobre dedicação exclusiva ao Ceará e revela: "Vim sem a minha família"

Apresentado oficialmente em Porangabuçu como novo treinador do Ceará, Eduardo Barroca revelou uma enorme motivação para fazer um trabalho que tenha “começo, meio e fim” no Vovô. Na fala, o comandante revelou que, para se dedicar exclusivamente ao clube, optou por vir sem a família.

“Eu tenho uma expectativa de que o trabalho tenha começo, meio e fim. Isso é importante para o profissional e também para o clube. Eu tenho certeza que o clube gostaria que todo profissional que ele contratasse, tivesse início, meio e fim, e que no final o profissional, se saísse, fosse pela porta da frente. Esse é o desejo dos dois lados e é em busca disso que vou trabalhar muito”, explicou o treinador.

Motivado, Barroca não prometeu vitórias, elemento pelo qual disse não ser responsabilidade unicamente sua, mas garantiu exigência máxima por um trabalho de excelência. Para ter o foco 100% voltado ao dia a dia em Porangabuçu, o treinador decidiu que a sua família permanecesse no Rio de Janeiro.

"Não posso chegar aqui para o torcedor, mesmo sabendo da responsabilidade, e prometer vitória. Não está ao meu alcance, eu não sou responsável único por isso. Mas posso prometer que irei exigir ao máximo no treinamento, comportamento e atitudes para que, cada vez mais, a gente se aproxime desse caminho. Eu sou um treinador jovem, tenho família. Vim para cá sem a minha família, eles ficaram no Rio de Janeiro, porque quero viver isso aqui com dedicação exclusiva para retribuir a responsabilidade que tenho com esse clube. Então para isso, preciso me dedicar muito e ser o elemento de cobrança e apoio", revelou.

