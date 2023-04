Em apresentação, Eduardo Barroca elogia elenco do Ceará: "Me agradou muito"

Durante entrevista coletiva, treinador também comentou sobre a utilização de atletas com pouca minutagem no time

O novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca, foi apresentado no início da noite desta terça-feira, 25, em Porangabuçu. Durante a coletiva, o profissional avaliou o elenco do Vovô e comentou sobre a oportunidade de trabalhar no clube.



“Eu estava vendo de fora, e quando se vê de fora, se vê com menos emoção, mas também com menos profundidade. Vendo de fora, me agradou muito o grupo de jogadores e a forma que foi construído. Trabalhei com diversos jogadores que estão aqui em outros clubes. Os grandes profissionais querem estar em um grande clube e esse aqui é um grande clube, que dá todas condições para se fazer um trabalho de excelência. Cabe a gente, com trabalho, extrair o máximo dos jogadores com trabalho coletivo, através de uma forma de jogar, para que consigam performar ainda mais individualmente”, disse.



Ao ser questionado sobre a utilização de atletas com pouca minutagem no time, o treinador afirmou que irá avaliar, principalmente durante a primeira semana, o plantel alvinegro.



“Eu tenho uma forma de trabalhar que tem como um dos pilares principais da equidade, dar condições de todos jogadores competirem em igualdade nos treinamentos para que eu possa fazer minhas escolhas e arcar com as consequências. É uma semana cheia, uma oportunidade importante para que eu possa conhecê-los com mais profundidade. Essa primeira semana vai ser muito importante tanto para o meu conhecimento do elenco, como para tentar dar aquisição a forma de jogar da equipe", comentou.



Eduardo Barroca chega ao Ceará com contrato válido até 30 de novembro de 2023. No clube, ele terá dois objetivos claros: conquistar a Copa do Nordeste e o acesso para a Série A de 2024.

