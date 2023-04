Demissão de Morínigo no Ceará: início ruim na Série B e estilo reativo pesaram

O péssimo início ruim do Ceará na Série B, com duas derrotas consecutivas e a lanterna na competição, e o estilo de jogo reativo tiveram peso determinante para a demissão de Gustavo Morínigo. A decisão parte de uma avaliação conjunta da diretoria alvinegra, conforme apurou o Esportes O POVO.

Os dirigentes entendem que é melhor efetuar logo a troca neste momento, de início de Série B, principal competição para o clube em 2023, do que esperar mais um pouco. O pensamento interno da cúpula alvinegra é de que o time tem a obrigação de subir nesta temporada. A demissão do treinador paraguaio ocorre a menos de dez dias do segundo jogo da final da Copa do Nordeste.

No entendimento da diretoria, o Ceará tem tido dificuldade para executar uma estratégia de jogo propositiva. A prioridade no mercado agora é para trazer um treinador que tenha uma proposta mais agressiva e organizado defensivamente.

O paraguaio deixa a equipe do Porangabuçu após 24 jogos com 14 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Com ele, o Vovô foi vice-campeão do Campeonato Cearense e é finalista da Copa do Nordeste, tendo vencido a partida ida contra o Sport por 2 a 1.

Além de Morínigo, o auxiliar técnico Diosnel Burgos e o preparador físico Martins Paolorosso deixam o clube. Conforme comunicado do clube, a diretoria se movimenta para anunciar o novo treinador o "quanto antes".

Treinadores procurados nunca trabalharam no Ceará

Com a demissão de Morínigo, a diretoria alvinegra começa a buscar nomes no mercado. Os técnicos procurados até o momento nunca trabalharam no clube, segundo apurou o Esportes O POVO.

Início de temporada positivo e queda de rendimento na Série B

Sob o comando de Morínigo, o Alvinegro teve um início de temporada positivo, vencendo os três primeiros Clássicos-Rei da temporada, inclusive, com eliminação do Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste. Tanto no Estadual quanto na competição regional, o Vovô avançou na fase de grupos liderando a sua chave.

Nos dois últimos embates com o Tricolor, estes na final do Campeonato Cearense, o time foi competitivo contra o maior rival e deixou o campo sem o título, mas aplaudido pela torcida.

A primeira frustração do clube sob o comando de Morínigo foi na Copa do Brasil. Favorito no duelo contra o Ituano, o escrete cearense deixou a classificação escapar ao ser eliminado nas penalidades.

Na Série B, o Vovô largou com duas derrotas para o Ituano, fora de casa, e Guarani, no Presidente Vargas. A equipe amarga a lanterna da competição com a defesa mais vazada com cinco gols, sem ter balançado as redes uma única vez. Com o fraco desempenho, a pressão sobre Morínigo cresceu. Entre as principais críticas está a vulnerabilidade do sistema defensivo, que sofreu pelo menos um gol nos últimos oito jogos.

As trocas do treinador no segundo tempo, tendo pouco efeito na atuação da equipe, também foram alvo de críticas.

Declarações fortes

Após a segunda derrota seguida na Série B, personagens importantes do Ceará, como o volante Richardson, um dos líderes do elenco, e próprio presidente do clube, João Paulo Silva, deram declarações fortes e citaram o "sentimento de vergonha".

"A gente precisa melhorar, sim. Saímos com sentimento de vergonha do estádio. Produzimos um volume de jogo interessante, mas precisamos de mais vontade para fazer o gol. O adversário teve duas chances e fez os dois gols”, afirmou Richardson em entrevista no campo após o jogo contra o Guarani.

“O sentimento de vergonha que alguns jogadores falaram ao final da partida é o mesmo sentimento nosso. Jogos ruins acontecem e o de ontem (sábado, 22) foi um desses, que temos que pegar de exemplo para corrigir os erros e não se repetir. Vamos cobrar maior atenção e melhor desempenho de todos. Nosso grupo é compromissado e juntos vamos superar essa derrota com muito trabalho para iniciar nossa trajetória de vitórias no campeonato. Cobranças e trabalho para alcançar nosso objetivos não vão faltar podem ter certeza disso”, publicou João Paulo em suas redes sociais.

Com informações de Fernando Graziani

