O técnico Fernando Marchiori afirmou que o principal objetivo do time potiguar é a permanência na Série B. Visando a partida contra o Ceará, o ABC deve utilizar um time alternativo contra o Grêmio pela Copa do Brasil

O Ceará enfrenta o ABC-RN pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, 30. Os dois times ainda buscam a primeira vitória na competição. O Alvinegro Potiguar não vence há três jogos e também não balançou as redes neste recorte.

A sequência negativa iniciou com a derrota para o Grêmio por 2 a 0, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o time potiguar perdeu para o Londrina. No último domingo, sofreu o revés para o Vitória, em casa, por 3 a 0.

Em entrevista coletiva, o técnico do ABC, Fernando Marchiori, comentou sobre os últimos resultados e declarou que o objetivo do clube é permanecer na Série B.

"Ninguém quer iniciar assim. Só que nosso campeonato é de permanência. Sabíamos que a situação ia ser difícil, principalmente por mérito nosso de chegarmos em tantas competições”, declarou o comandante do ABC.

O Elefante da Frasqueira segue na disputa da Copa do Brasil. O ABC deve ir com um time alternativo para o segundo jogo do confronto, nesta quinta-feira, 27, na Arena do Grêmio. A utilização de uma equipe diferente prioriza a Série B.

“Vamos para lá (Porto Alegre) com o que tivermos. A nossa prioridade é a Série B. É ter tranquilidade que o nosso campeonato é para não cair, é de manutenção. Para isso, vamos precisar nos esforçar, melhorar muito”, afirmou Marchiori.

Ceará e ABC amargam as duas últimas colocações da Série B. Assim como o Alvinegro Potiguar, o Vovô não ganhou na competição e busca emplacar a primeira vitória.

Barroca: estreia do novo comandante

A partida contra o ABC, no próximo domingo, 30, às 18 horas, marcará a estreia de Eduardo Barroca no comando do Ceará. Ele foi anunciado nessa segunda, 24, após a demissão de Gustavo Morínigo.

Nos últimos anos, Barroca conquistou dois acessos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2019, pelo Atlético-GO, e na última temporada, pelo Bahia. O novo treinador do Ceará tem um estilo de jogo mais ofensivo que valoriza a posse de bola.

Barroca terá cinco dias de preparação para o jogo contra o ABC. O Vovô tem como principal objetivo na temporada voltar a Série A do Campeonato Brasileiro e precisa começar a somar pontos na competição.



