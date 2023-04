Novo técnico do Ceará, Barroca tem 24 jogos e 44,44% de aproveitamento na Série B

O Ceará anunciou seu novo técnico após a saída de Gustavo Morínigo: Eduardo Barroca. O comandante da vez chega com a missão de conquistar o acesso para a Série A e o tri na Copa do Nordeste. O técnico carioca tem dois acessos nos últimos anos, mas poucos jogos na Segundona.

Em 2019, com o Atlético-GO, e em 2022, com o Bahia, ele conquistou o acesso para a Série A.. Em ambas as ocasiões, Barroca só chegou aos clubes na reta final. O novo treinador alvinegro possui os seguintes números na Série B: 24 jogos, seis vitórias, 14 empates e quatro derrotas - aproveitamento de 44,44%, conforme os dados do portal oGol.



A última passagem de Barroca na Série B foi pelo Bahia, em 2022, quando alcançou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Por lá, foram apenas seis partidas na reta final da competição.

O treinador tinha a missão de confirmar a vaga no G4 da Série B. Pelo Esquadrão de Aço foram quatro empates, duas vitórias e nenhuma derrota. O time baiano terminou o torneio na terceira colocação.

O técnico ainda comandou o Vitória, em 2020, na Série B.. Barroca chegou ao clube baiano na décima quinta rodada e realizou nove jogos pela equipe. O treinador deixou o Rubro-Negro Baiano em direção ao Botafogo. O técnico teve apenas 29,6% de aproveitamento à frente do Leão da Barra. Em nove jogos foram cinco empates, três derrotas e uma vitória.

A primeira passagem de Eduardo Barroca na Série B foi em 2019, à frente do Atlético-GO. O técnico chegou na trigésima rodada e tinha o acesso para a Série A como objetivo. Sob o comando do treinador, o Dragão ficou na quarta colocação e subiu para a primeira divisão. Em nove jogos foram cinco empates, três vitórias e uma derrota.

O treinador nunca completou mais de nove jogos por um clube na Série B. Nas experiências anteriores, o técnico já chegou com o campeonato bem adiantado. No Ceará, o comandante encontra um cenário diferente. O Ceará só disputou duas partidas até agora na Segundona, sob o comando de Gustavo Morínigo, e perdeu para o Ituano-SP e Guarani-SP.

Passagens de Eduardo Barroca na Série B

2022 - Bahia: 6 jogos; 2 vitórias e 4 empates

2020 - Vitória: 9 jogos; 1 vitória; 5 empates e 3 derrotas

2019 - Atlético-GO: 9 jogos; 3 vitórias; 5 empates e 1 derrota



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

