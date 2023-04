Conheça o modelo de jogo de Eduardo Barroca, novo técnico do Ceará

Novo técnico do Ceará, Eduardo Barroca possui uma grande lista de times que comandou como técnico em pouco tempo de carreira. Apesar de estrear na categoria profissional em 2019, na primeira passagem pelo Botafogo, o treinador também já comandou Coritiba, Vitória, Atlético-GO, Avaí e Bahia antes de chegar ao Vovô. O novo comandante alvinegro será apresentado nesta terça-feira, 25, em Porangabuçu.

Ele iniciou a carreira como auxiliar técnico no Bahia. Foi no Botafogo sub-20, entretanto, que teve a primeira oportunidade como técnico. Desde o primeiro trabalho, Barroca põe em campo times que priorizam a posse de bola e tentam criar oportunidades trabalhando com passes curtos. Foi com esse estilo que ele conseguiu fazer a modalidade sub-20 do Glorioso ser campeã do Brasileirão e também do Campeonato Carioca.

A base de jogo do treinador é o 4-3-3, variando pro 4-2-3-1 na tentativa de valorização dos pontas em algumas partidas mais cruciais. Na ascensão ao time profissional do Fogão, o estilo mantido, muito embora os problemas de construção já fossem visíveis no grupo do Alvinegro no Carioca em 2019. Em 27 jogos na primeira passagem no Botafogo, Barroca somou dez vitórias, três empates e 14 derrotas.

Na carreira geral, foram 131 jogos, com 38 vitórias, 39 empates e 54 derrotas.

Pontos fracos dos times de Eduardo Barroca

A posse de bola e a tentativa de controle de partida por passes curtos podem ser bons recursos se bem executados e também a depender do campo em que é jogado. Nos times comandados por Eduardo Barroca, por vezes essas características formavam em campo uma equipe sem objetividade e intensidade com a bola no pé, criando então uma posse "inerte", como classificam alguns jornalistas que já acompanharam o trabalho do treinador.

Outra questão que se acentuava ofensivamente eram os baixos números de gols feitos. Ao todo, em 131 jogos que comandou como técnico nas equipes profissionais, o treinador ajudou a produzir 129 gols, criando uma média de menos de 1 gol por partida.

No campo defensivo, desde o Botafogo os times de Barroca sofrem muitos gols. Em toda a carreira na beira de campo, as equipes do técnico foram vazadas 153 vezes em 131 jogos. Um dos principais pontos negativos defensivamente de seus grupos são as defesas de bolas aéreas.

