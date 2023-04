Barroca cita "desejo muito grande" de assumir o Ceará e ressalta força da torcida

Eduardo Barroca, novo treinador do Ceará, desembarcou em Fortaleza no início da tarde desta terça-feira, 25, e falou sobre a oportunidade no clube do Porangabuçu. A torcida alvinegra foi lembrada com entusiasmo pelo técnico de 41 anos.

"Sentimento de muito orgulho de ser lembrado pelo Ceará. A gente esteve próximo outras vezes, mas acabou não acontecendo. Desta vez se concretizou esse desejo do clube e o meu muito grande de estar aqui", afirmou Barroca em vídeo divulgado pelo Ceará.

"Muitas vezes vim jogar contra o Ceará e pude perceber a força da torcida, o quão difícil é jogar aqui contra o Ceará. Agora vou poder ter isso ao meu lado. Espero poder aproveitar ao máximo essa oportunidade", completou.



Barroca comanda o seu primeiro treino no Ceará na tarde desta terça-feira. Antes, ele participa de uma entrevista coletiva no clube. A estreia do treinador ocorre neste domingo, 30, contra o ABC, em Natal-RN, pela terceira rodada da Série B.

Perfil agradou a diretoria alvinegra

Aos 41 anos, o comandante chega sob a expectativa de conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste e o acesso à primeira divisão nacional. O perfil de Barroca agradou a diretoria alvinegra, que buscava um técnico mais agressivo.

Em sua carreira, ele conquistou dois acessos para a Série A: Atlético-GO (2019) e Bahia (2022). Além disso, também acumula passagens por Botafogo, Vitória, Coritiba e Avaí.

Além de Barroca, chegam ao clube os auxiliares técnicos Bruno Lazaroni e Felipe Lucena. Os três chegam à capital cearense na manhã desta terça-feira, 25, e fazem seu primeiro treino com o elenco do Vovô no período da tarde, no CT de Porangabuçu.

