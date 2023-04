Presidente do Ceará fala em "sentimento de vergonha" e promete cobranças ao grupo

Após derrota para o Guarani, o volante Richardson também afirmou que os jogadores estavam saindo do estádio com "sentimento de vergonha"

O Ceará ainda não venceu na Série B do Brasileirão 2023. Em duas partidas, o Vovô soma duas derrotas para Ituano e Guarani. Após revés para o Bugre, no último sábado, 22, o presidente do clube, João Paulo Silva, admitiu “sentimento de vergonha”. O mandatário também prometeu trabalho e cobrança ao grupo para iniciar o caminho das vitórias na competição.



“O sentimento de vergonha que alguns jogadores falaram ao final da partida é o mesmo sentimento nosso. Jogos ruins acontecem e o de ontem (sábado, 22) foi um desses, que temos que pegar de exemplo para corrigir os erros e não se repetir. Vamos cobrar maior atenção e melhor desempenho de todos. Nosso grupo é compromissado e juntos vamos superar essa derrota com muito trabalho para iniciar nossa trajetória de vitórias no campeonato. Cobranças e trabalho para alcançar nosso objetivos não vão faltar podem ter certeza disso”, escreveu em suas redes sociais.



Após o confronto, o volante Richardson disse que os jogadores estavam saindo do estádio com “sentimento de vergonha”. O jogador pontuou ainda que a equipe precisa ter mais “vontade de fazer o gol”.



Na estreia da Série B, o Ceará foi derrotado pelo Ituano por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o revés, o escrete preto-e-branco amarga a lanterna do certame.



Próximo desafio



O Ceará terá a missão de somar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro no próximo domingo, 30, quando encara o ABC-RN. As equipes se enfrentam a partir de 18 horas, no estádio Frasqueirão, pela terceira rodada da competição.



