Com um gol contra e outro no fim, Ceará perde para Ituano na estreia pela Série B

Em jogo truncado, Ceará saiu atrás no placar, com gol de bola parada, pressionou no segundo tempo, mas pecou nas finalizações. No apagar das luzes, em contra-ataque, donos da casa fizeram 2 a 0

O Ceará estreou com derrota na Série B do Brasileiro, na noite desta sexta-feira, 14. No Estádio Novelli Júnior, em Itu, o Vovô perdeu para o Ituano, por 2 a 0. O primeiro gol foi contra, de Hygor, que iniciou a partida no lugar de Erick, poupado por desgaste físico. O segundo saiu no último lance de jogo, em contra-ataque, marcado por Bruno Xavier.

A partida teve um primeiro tempo muito truncado e com poucas oportunidades reais de gol. No segundo tempo, já atrás no placar, o Vovô pressionou o Galo Rubro-Negro, finalizou muitas vezes, mas com pouca qualidade.

O Vovô vai buscar reabilitação na competição no próximo sábado, 22, contra o Guarani-SP, no Estádio Presidente Vargas, sem a presença do torcedor, porque o clube cumpre pena imposta pelo STJD ainda no ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Jogo

O primeiro tempo foi de muito perde e ganha no meio de campo, muitas faltas cometidas e poucas chances reais de gol. Não houve uma finalização certa antes do intervalo. Ceará e Ituano só conseguiam alguma coisa com bolas aéreas, fossem cruzamentos ou lançamentos, tendo errado a maioria das tentativas.

Na que deu certo, o Vovô assustou com um voleio de Janderson, que emendou uma furada de Danilo Barcelos, após lateral cobrado na grande área, com Vitor Gabriel tendo ajeitado de cabeça. A bola passou à esquerda da meta. O Alvinegro também conseguiu uma chegada com Hygor, recebendo passe em profundidade de Chay, mas o atacante foi travado na grande área na hora da conclusão.

O Ituano teve uma oportunidade com Rafael Carvalheira, recebendo bola longa, por cima, na área, mas tentou driblar Richard e não teve êxito. Teve também uma cabeçada de Paulo Victor, após cruzamento que por pouco não sobrou para Quirino, na pequena área, após indecisão do goleiro alvinegro.

O único tento da primeira etapa saiu de uma bola parada, aos 38 minutos. Após cobrança de falta, do lado direito da intermediária, Hygor subiu para tentar cortar e acabou jogando contra o próprio gol, abrindo o placar para o Ituano.

Na volta do intervalo, o Ceará era quem tinha a responsabilidade de correr atrás e assim o fez. Quando colocou em campo Erick Pulga, Guilherme Castilho e Jean Carlos, a partir dos 14 minutos. O Vovô empurrou o adversário para trás e passou a pressionar bastante, mas tinha dificuldades para concluir.

Um chute de Guilherme Castilho, de fora da área, pouco depois que ele entrou em campo, foi o lance mais perigoso do Vovô até os 33 minutos, quando Pulga conseguiu dar um tapa colocado da direita e Deivity espalmou. O Ceará chegou a ter 67% de posse de bola e o Ituano, que se fechava com linha de cinco jogadores, não conseguiu encaixar contra-ataques.

Nos minutos finais, o Vovô ainda chegou perto de empatar. Após uma bola cruzada na área por Michel Macedo, Luvannor desviou de cabeça e Pulga dividiu com um defensor do Ituano pelo alto. O goleiro salvou em cima da linha.



Com sete minutos de acréscimos, a partida se encaminhava para terminar com vitória simples do Ituano, mas no penúltimo minutos, o time da casa conseguiu fazer o que não havia feito em toda a segunda etapa e acertou um contra-ataque. Bruno Xavier, que havia saído do banco, conseguiu ficar mano a mano com um defensor do Vovô, invadiu na área e bateu na saída de Richard, para fechar o placar.

Tags