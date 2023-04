Morínigo aponta erros defensivos em derrota do Ceará, mas afirma: "O principal responsável sou eu"

O Ceará perdeu por 3 a 0 para o Guarani na noite deste sábado, 22. Após a partida, o técnico Morínigo afirmou que o principal motivo para a derrota foram os erros defensivos. No entanto, o técnico ressaltou ser ele o principal responsável pelo resultado do Vovô.



“O principal responsável sou eu (pela derrota). Tomamos muito cedo o gol e não conseguimos marcar e contradiz um pouco a temporada que estamos tendo. Aprendemos muito com a derrota e não podemos seguir com erros nos jogos futuros”, afirmou.



O treinador paraguaio também afirmou que erros defensivos foram determinantes para os gols sofridos ainda no primeiro tempo. Ele ainda pontuou que no segundo tempo, o Alvinegro teve muitas chances, mas não conseguiu balançar as redes.



“O principal inconveniente de hoje foram os erros defensivos. Nós tomamos gols muito fácil, o primeiro e o segundo que condicionou nosso jogo. Tivemos nossa primeira chance e não caprichamos. O Guarani fez um bom trabalho, fizeram as jogadas deles e saíram ganhando no primeiro tempo. No segundo tempo, jogamos quase o tempo todo no campo deles, mas não conseguimos marcar, infelizmente. Tivemos muitas chances, mas não conseguimos”, ressaltou.



O comandante alvinegro também frisou que a equipe não tem começado bem as partidas na Série B, o que acaba ditando o resultado. “Preocupa o resultado, preocupa os começos dos jogos. Agora na Série B estamos começando mal os primeiros jogos, tanto Ituano quanto agora e estamos pagando o preço por que estamos tomando gols que terminam ditando o resultado do jogo”, completou.



Próximo desafio



Ceará terá oportunidade de buscar o resultado positivo no certame no próximo domingo, 30, quando enfrenta o ABC-RN. As equipes se enfrentam a partir de 18 horas, no estádio Frasqueirão, pela terceira rodada do competição.



