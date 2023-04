Ceará sofre na defesa e tomou gol nos últimos 8 jogos

O sistema defensivo do Ceará acendeu um alerta da comissão técnica liderada por Gustavo Morínigo. Após a derrota por 3 a 0 para o Guarani no estádio Presidente Vargas, no sábado, 22, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o próprio treinador se disse preocupado com o elevado número de gols que o Vovô tem sofrido. De maneira consecutiva, a equipe sofreu pelo menos um gol em todos os últimos oitos jogos disputados.

Levantamento do O POVO mostra que o Alvinegro de Porangabuçu tem apresentado um baixo desempenho defensivo na temporada de 2023. Em 24 jogos no ano, o clube já sofreu 29 gols, contabilizando uma média superior a um gol por partida. Em todas as últimas oito partidas, o time levou pelo menos um gol. Ao todo são 14 gols sofridos nesse período.

Considerando todas as competições disputadas pelo Vovô até agora (Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Nordeste e Cearense), são 18 jogos em que a equipe deixou o adversário balançar as redes pelo menos uma vez.



Neste início de Série B, a falta de competência defensiva também tem dado as cartas no lado Alvinegro. Diante de Ituano e Guarani, o Vovô sofreu 18 finalizações, das quais cinco foram convertidas em gols. Na coletiva de imprensa após o duelo de sábado, Gustavo Morínigo classificou este como um “número alto para começar” o torneio nacional.

“Minha preocupação é mais a parte defensiva. Tomamos cinco em dois jogos. É um número alto para começar. Reconhecemos os erros e sabemos que estamos falhando em muitas partes. Sabemos também que estamos em uma maratona de jogos, mas não vamos colocar a culpa nisso”, comentou.

Ainda de acordo com o treinador, apesar do baixo desempenho neste início de competição, a expectativa é de atravessar este momento turbulento. “Vamos trabalhar duro para arrumar as questões que estamos errando”, completou.

Se defensivamente a equipe precisa fazer ajustes, ofensivamente a história não é muito diferente. Isso porque, o volume de jogo apresentado lá na frente não tem correspondido em bola na rede. Nas duas partidas pela Série B, apesar das derrotas, o Vovô fez 40 finalizações (19 contra o Ituano e 21 contra o Guarani). Porém, apenas cinco chutes foram realmente ao gol adversário.

Na temporada de 2023, o Ceará já marcou 48 vezes, com uma média de dois gols por partida. Dos quatro jogos em que não conseguiu marcar, duas vezes aconteceram nos últimos três jogos.

Para o volante Richardson, é preciso “mais vontade” do setor ofensivo para transformar as chances criadas em gol. "A gente precisa melhorar, sim. Saímos com sentimento de vergonha do estádio. Produzimos um volume de jogo interessante, mas precisamos de mais vontade para fazer o gol”, disse ele, ao deixar o campo nesse sábado.

O Vovô terá agora uma semana inteira pela frente para poder treinar, já que seu próximo compromisso está marcado somente para domingo, 30, diante do ABC, em Natal, no Rio Grande do Norte. A partida acontece às 18 horas no estádio Frasqueirão.



