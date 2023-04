Ceará perde para Guarani no PV e segue sem vencer na Série B

Com a derrota para o time paulista, o time comandado por Morínigo ainda não pontuou nesta edição do campeonato

O Ceará segue sem vencer na Série B do Brasileirão 2023. Sem público no estádio Presidente Vargas, o Alvinegro do Porangabuçu perdeu para o Guarani-SP por 3 a 0, na noite deste sábado, 22. Os gols foram marcados por Isaque, Bruno Mendes e Derek.



Com a derrota, o time comandado por Morínigo ainda não pontuou nesta edição do campeonato. O Ceará terá oportunidade de buscar o resultado positivo no certame no próximo domingo, 30, quando enfrenta o ABC-RN. As equipes se enfrentam a partir de 18 horas, no estádio Frasqueirão, pela terceira rodada do competição.



O jogo



O Ceará entrou em campo com ataque modificado. Sem Vitor Gabriel, poupado; estreia de Álvaro e Pulga titular, o Vovô ameaçou a meta do Guarani já no primeiro minuto de partida. O escrete preto-e-branco adiantou a marcação, o jovem Pulga recuperou a bola e Álvaro quase abriu o placar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois da primeira chegada, o jogo ficou brigado com as duas equipes pressionando. Mas foi o Bugre quem inaugurou o marcador aos 10 minutos da etapa inicial. O aniversariante Isaque ganhou um presente após rebote de Richard em chute cruzado de Bruno Mendes e estufou as redes alvinegras.



Depois do tento, o duelo ficou mais estudado. O time de Campinas trocava passes na intermediária, o Ceará tentava roubar a bola e criar jogadas de perigo, o que permitia ao Bugre a saída em contra-ataque. Em um desses lances de velocidade, o Guarani ampliou o placar. Isaque iniciou a jogada pela esquerda e tocou Bruno Mendes, que se livrou da marcação, venceu o goleiro Richard e finalizou certeiro.



A principal chance alvinegra no primeiro tempo saiu aos 42 minutos. Em cobrança de falta, Guilherme Castilho cruzou para Álvaro, que cabeceou na marca do pênalti e acertou a trave do arqueiro Tony quando o árbitro assinalava impedimento.



Sem muita criatividade e poucas chances reais de gol, o técnico Morínigo promoveu alterações no sistema ofensivo para a etapa complementar. Na volta do intervalo, os atacantes Luvannor e Nicolas, novo reforço do clube, nas vagas de Álvaro e do volante Arthur Rezende.



Com dois centroavantes de ofício, o Ceará começou o segundo tempo de partida pressionando em busca de reverter a desvantagem. Aos 6 minutos, Erick recebeu pelo lado direito, tentou encobrir o goleiro Tony e por pouco não marcou um golaço para o Vovô.



O Alvinegro chegou com perigo outra vez em cabeceio de Luvannor após escanteio. Na sequência, o camisa 11 tirou tinta da trave em chute de fora da área. Pulga também arriscou e chutou para fora depois de vencer marcação de Diogo Mateus.



O time cearense continuava no ataque, porém sem efetividade na finalização. O Guarani, por outro lado, seguia administrando a vantagem e levando perigo nas saídas em contra-ataque. Aos 31, o estreante Nicolas marcou para o Ceará após sobra de bola na área, mas em posição irregular o tento foi anulado.



O Ceará encerrou a partida com um a menos. No fim do jogo, após árbitro consultar o VAR, o zagueiro Tiago Pagnussat foi expulso por atingir Derek. Com apenas 10 em campo, o Vovô passou a apenas se defender, mas não foi suficiente. O Guarani ainda teve tempo de fechar o 3 a 0 em uma bomba de Derick sem chances de defesa para o goleiro Richard.

Ceará 0x3 Guarani-SP



Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende (Nicolas) e Guilherme Castilho (Jean Carlos); Erick (Chay), Erick Pulga (Janderson) e Álvaro (Luvannor). Téc: Gustavo Morínigo.



Guarani-SP

4-2-3-1: Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Diego Porfírio); Alvariño, Wenderson (Matheus Bueno), Bruninho (João Victor), Régis (Lucas Araújo) e Isaque; Bruno Mendes (Derek). Técnico: Bruno Pivetti.



Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 22/4/2023

Horário: 18h15min

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone/RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

VAR: Emerson de Almeida Ferreira/MG

Gols: 11min/1T - Isaque, 25min/1T - Bruno Mendes e 50min/ 2T - Derek

Cartões amarelos: William Formiga e Arthur Rezende (CEA); Tony, Wenderson e Bruninho (GUA)

Cartões vermelhos: Tiago Pagnussat (CEA)



Tags