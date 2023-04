Com 40 finalizações em dois jogos, Ceará ainda não marcou na Série B

O Ceará ainda não balançou as redes na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. Em duas partidas, o Vovô contabiliza duas derrotas, a mais recente na noite deste sábado, 22, quando foi derrotado por 3 a 0 pelo Guarani-SP, no estádio Presidente Vargas. Além dos resultados negativos, a equipe registra baixa efetividade tanto no ataque quanto na defesa.

Nas duas oportunidades em que esteve em campo, o Ceará realizou 40 finalizações: 19 vezes contra o Ituano e 21 diante do Guarani. Apesar da forte presença ofensiva, apenas cinco finalizações foram consideradas certas, de acordo com o site especialista em estatísticas FootStats.

Neste sábado, no PV, somente três chutes levaram realmente perigo ao gol do Bugre, o agora líder da Série B. Assim como o ataque tem se mostrado ineficiente, a defesa também tem deixado a desejar. Até o momento, o Ceará já tomou cinco gols em 18 finalizações sofridas.

Para tentar melhorar esses números, o treinador Gustavo Morínigo terá uma semana inteira para trabalhar, pois só volta a campo no próximo domingo, 30, diante do ABC em Natal, no Rio Grande do Norte. A partida acontece às 18 horas no estádio Frasqueirão.



