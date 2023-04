"Sentimento de vergonha", diz Richardson após derrota do Ceará para o Guarani

Com um a menos, o Vovô saiu do PV derrotado por 3 a 0 pelo, agora líder, Guarani-SP

O Ceará perdeu mais uma vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 22, o Vovô foi derrotado por 3 a 0 pelo Guarani-SP, no estádio Presidente Vargas. Para o volante Richardson, o sentimento que ficou no lado alvinegro após o confronto foi de “vergonha”.

"A gente precisa melhorar, sim. Saímos com sentimento de vergonha do estádio. Produzimos um volume de jogo interessante, mas precisamos de mais vontade para fazer o gol. O adversário teve duas chances e fez os dois gols”, afirmou Richardson, ao deixar o campo.

Tendo sofrido dois gols logo no primeiro tempo, o Vovô precisou correr em busca de marcar seu primeiro gol na competição nacional. Mas a ineficiência ofensiva falou mais alto. A equipe de Gustavo Morínigo chegou a finalizar 21 vezes, mas apenas três delas foram no gol adversário.

“Pagamos pela falta de competência no jogo de hoje. Precisamos assumir a nossa responsabilidade, porque somos um time grande dentro do campeonato”, continuou Richardson, que completou: “Não tem terra arrasada. São 36 rodadas pela frente.”

Agora, o Ceará vai ter à disposição uma semana inteira livre para treinar, pois só volta a campo no próximo domingo, 30, diante do ABC em Natal, no Rio Grande do Norte. A partida acontece às 18 horas no estádio Frasqueirão.



