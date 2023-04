Prestes a disputar o jogo de ida da final da Copa do Nordeste diante do Sport, o Ceará finalizou sua preparação para o duelo nesta terça-feira, 18. Diante disso, o goleiro Richard concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a decisão.

"É o momento que todo atleta sonha, antes de começar a competição a gente sempre pensa em levantar o título. Apesar das dificuldades desse ano, conseguimos chegar na final. O Sport é uma grande equipe, mas vamos estar diante do nosso torcedor, sabemos o quanto somos fortes quando eles estão do nosso lado", disse.



Sobre o assunto Ceará confirma mais de 50 mil torcedores para final da Copa do Nordeste

Ceará anuncia patrocínio master por três anos com valor acima de R$ 30 milhões

Richard, Pagnussat e Luiz Otávio podem ser bi da Copa do Nordeste com o Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contra o time pernambucano, o Vovô pode encerrar um jejum que já dura quase três anos. O último título conquistado pela equipe foi o próprio Nordestão, em 2020. Ciente disso, o arqueiro ressaltou que o elenco vai atuar com muito foco para levantar o troféu.

"A gente quer sempre estar vencendo, é isso que marca. Mas não temos muito tempo para lamentar as perdas, temos mais uma oportunidade de conquistar. Vamos com muita força e foco."



Richad também enalteceu o adversário da grande decisão. Treinado por Enderson Moreira, o Sport chega para a final sendo dono do melhor ataque do Brasil na temporada. Ademais, o goleiro projetou a postura do plantel alvinegro nos dois jogos da decisão.

"O Sport tem uma grande equipe, um grande treinador. Eles estão entrosados, mas a gente sabe que o primeiro jogo é importante. Precisamos dar o nosso melhor diante da nossa torcida e colocar nossa identidade em campo, que é guerrear o tempo todo e não desistir nunca", comentou.

Importância do título

Desde 2019 no Ceará, o camisa 1 ressaltou a relevância de um possível troféu da Copa do Nordeste. O clube chegou à decisão após eliminar Sergipe e Fortaleza na fase mata-mata do certame.

"Já vivi muitas coisas, mas a gente sabe que o que marca é título e o Ceará não pode ficar tanto tempo sem vencer. Sabemos da importância desse título para o clube, torcedores e para nós também."