Ceará x Sport ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Sport se enfrentam hoje, quarta, 19 de abril (19/04), pela primeira final da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta SBT, no canal de TV fechada ESPN, nos serviços de streaming STAR+ e OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O treinador Gustavo Morínigo, comexceção de Caíque, que é dúvida, e dos recém-contratados Pulga, Pedrinho e Léo Santos, não deve ter muitos problemas para escalar o time, já que possui praticamente todo elenco à disposição.

A boa notícia é que Erick, maior destaque do clube na temporada, se recuperou do desgaste muscular e treinou normalmente nesta terça-feira, 18. O atacante, inclusive, será titular. Outra novidade fica por conta do setor de criação da equipe, que deve ser comandado por Guilherme Castilho.



Pelo lado do Sport, Enderson Moreira também não tem problemas com desfalques. No elenco pernambucano, há diversos jogadores conhecidos do Vovô, como o volante Fabinho e o lateral Eduardo, campeões do Nordeste em 2020, além do meia Jorginho e do atacante Gabriel Santos. (Com Mateus Moura)



Ceará x Sport ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta ESPN: Canal de TV fechada

Canal de TV fechada Nosso Futebol: Serviço de Pay-per-view

Serviço de Pay-per-view OneFootball : Serviço de Streaming

: Serviço de Streaming STAR+: Serviço de Streaming

Copa do Nordeste 2023 - Ceará x Sport

Escalação provável

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Castilho (Chay); Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Téc: Gustavo Morínigo

Sport

4-2-3-1: Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho e Ronaldo; Labandeira (Edinho), Jorginho e Juba; Vágner Love. Téc: Enderson Moreira

Quando será Ceará x Sport

Hoje, quarta, 19 de abril (19/04), às 21 horas e 30 minutos

Onde será Ceará x Sport

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

