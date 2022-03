TJDF-CE determina que FCF suspenda de forma imediata o Campeonato Cearense

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) determinou, através de decisão liminar, que a Federação Cearense de Futebol (FCF) suspenda de forma imediata o Campeonato Cearense 2022 até que o julgamento do Crato Esporte Clube, acusado de participação em manipulação de resultados, seja realizado, com data da sessão marcada para a próxima sexta-feira, 11.

Apesar da decisão entrar em vigor já neste domingo, 6, o que acarreta no cancelamento da partida entre Caucaia e Iguatu, pelo primeiro jogo da semifinal, as equipes entraram em campo normalmente. De acordo com o Auditor Presidente do TJDF-CE, Frederico Bandeira Fernandes, o duelo “não vale de nada", ou seja, o resultado da partida entre a Raposa e o Azulão não terá validade para o certame estadual.

Desta forma, o confronto entre Fortaleza e Ferroviário na terça-feira, 8, na Arena Castelão, deverá ser cancelado. A reportagem entrou em contato com o presidente da FCF, Mauro Carmélio, mas o mandatário disse desconhecer a decisão e afirmou que mais detalhes sobre o caso devem ser esclarecidos durante a segunda-feira, 7.