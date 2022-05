Após fala de Marcelo Paz, presidente do TJDF rebate: "Se mostra pequeno"

Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará reformou o resultado da pena imposta ao Crato no Estadual 2022 e, além da exclusão, aplicou WO em todas as partidas da equipe do Cariri

Em nova audiência, nesta segunda-feira, 9, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) reformou o resultado da pena imposta ao Crato no Campeonato Cearense e, além da exclusão, aplicou WO em todos os jogos do time caririense. Após Marcelo Paz afirmar que o presidente do Tribunal quer “melar o tetracampeonato” do Fortaleza, Fred Bandeira se manisfestou em declaração ao Esportes O POVO.



"É lamentável a postura de um dirigente de um clube de Série A e que está na Libertadores adotar esse tipo de atitude, atacando não só a minha pessoa, mas ao Tribunal como um todo. Deveria ter mais respeito e ter cuidado, para que não sofra consequências por esse tipo de ataque. Me limito a comentar o que o presidente Marcelo Paz falou, dizendo que foi feita a devida justiça sim, os votos foram aplicados”, enfatizou o presidente do TJDF.

Em coletiva concedida nesta segunda, o presidente do Fortaleza também disse que Fred Bandeira “quis tirar o Fortaleza do campeonato (cearense) em 2015”. Em seguida, o mandatário tricolor questionou o motivo pelo qual Bandeira foi indicado à presidência do Tribunal pelo Sindicato dos árbitros. O presidente rebateu dizendo que Paz deveria perguntar ao Sindicato e lembrou que na primeira gestão foi indicado pelos clubes, não contando apenas com o voto do Fortaleza.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em 2015 eu era procurador de justiça, fiz apenas uma denúncia, não fui eu que julguei. Nosso julgamento hoje foi pautado no contraditório e ampla defesa. Ataque pessoal não é atitude de dirigente que se preze, de dirigente que deveria ser grande, coisa que o Marcelo Paz se mostra pequeno. Lamentáveis os comentários, tenho certeza que ele fez isso de cabeça quente e deve repensar as atitudes. No mais, a insatisfação deve ser perseguida nas instâncias superiores", completou.



Com a mudança na pena aplicada ao Crato, a classificação da primeira fase do Estadual precisará ser refeita, o que afeta todo o certame. A Federação Cearense de Futebol e os quatro clubes semifinalistas (Fortaleza, Ferroviário, Iguatu e Caucaia) vão recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). (Com Brenno Rebouças)



Tags