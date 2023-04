Ceará converteu 90% das cobranças de pênaltis durante o tempo normal em 2023

O aproveitamento do Ceará em pênaltis, batidos durante o tempo normal de jogo, é positivo na atual temporada. Com o gol de Danilo Barcelos na tarde do último sábado, 1º de abril, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, o Alvinegro de Porangabuçu converteu 90% das cobranças em 2023.

Se nas disputas de pênaltis as recordações não têm sido favoráveis para os torcedores do Vovô nos últimos anos, o mesmo não pode ser dito quando as cobranças são realizadas durante os 90 minutos, sobretudo na atual temporada. Até aqui, o Vovô converteu nove das dez penalidades no tempo normal de jogo em 2023.

Cinco atletas diferentes bateram os pênaltis do Alvinegro nesta temporada. Cobrador oficial da equipe, Erick converteu todas as suas quatro cobranças. Jean Carlos, Vitor Gabriel e Danilo Barcelos também tiveram êxito na única oportunidade que cada um teve.

Por outro lado, o meio-campista Guilherme Castilho foi o único atleta do Ceará que desperdiçou uma cobrança de pênalti nesta temporada. Das três chances que surgiram, o camisa 99 perdeu uma e converteu duas. O erro ocorreu na vitória por 5 a 2 sobre o Fluminense-PI, fora de casa, pela quinta rodada da Copa do Nordeste.



O time que mais cedeu pênaltis ao Ceará foi o Fortaleza. O time tricolor cometeu uma infração dentro da grande área em todos os quatro Clássicos-Rei de 2023. Todas as penalidades foram executadas com sucesso pelo Vovô.

As outras seis penalidades foram divididas entre três equipes: Fluminense-PI (3), Guarani de Juazeiro (2) e CRB (1).

Fantasma das disputas de pênaltis

Mesmo com o bom aproveitamento em cobranças durante o tempo normal de jogo, o Ceará segue com dificuldades quando se trata de disputas de pênaltis. Na eliminação para o Ituano na segunda fase da Copa do Brasil de 2023, o Vovô perdeu para a equipe paulista nas penalidades por 4 a 2.

