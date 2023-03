Ceará encara o Atlético-BA buscando confirmar liderança do Grupo B do Nordestão

Liderança da chave garante a vantagem do mando de campo na fase eliminatória do torneio, disputado em jogo único nas quartas e semifinal

Após uma semana marcada por decisões, o Ceará terá, diante do Atlético-BA nesta quarta-feira, 22, às 21h30min, no Presidente Vargas, enfim um jogo com clima mais tranquilo para disputar. Com a classificação às quartas de final garantida desde a última rodada, o duelo marca o fechamento da fase de grupos da Copa do Nordeste para o Vovô, que entrará em campo com a importante missão de confirmar a liderança da chave.

A situação do Alvinegro de Porangabuçu no topo do Grupo B, embora confortável, não está matematicamente garantida. Para manter a liderança sem depender de outros resultados, já que a diferença para o ABC, atual segundo colocado, é de apenas dois pontos, a equipe comandada por Gustavo Morínigo precisa conquistar a vitória diante do clube baiano. Outras equipes, como Sergipe (3º) e Náutico (4º), também podem alcançar o Vovô caso o time cearense seja derrotado.

A vantagem proporcionada ao líder de cada grupo é muito relevante, já que dá ao clube o poder de ter o mando de campo nos duelos das quartas e da semifinal — fases estas que são decididas em jogos únicos e eliminatórios. Desta forma, o cenário para alcançar uma eventual decisão do torneio acaba sendo, naturalmente, mais acessível, e por isso o Alvinegro não deve ir à campo com uma equipe completamente reserva, mas sim com um time mesclado.

“Vamos passo a passo, agora temos que pensar no Atlético-BA. É um jogo muito importante para nós, vale a primeira colocação para decidirmos os dois jogos em casa, a quarta de final e, se passarmos, a semi. Estou muito motivado, quero ser campeão para entrar na história do clube”, disse o atacante Erick em entrevista pré-jogo.

O adversário do Ceará, por outro lado, já não tem grandes objetivos na competição regional. Na sexta colocação, o Atlético-BA apenas cumprirá tabela, tendo em vista a impossibilidade de alcançar o G-4 do Grupo A, pelo qual a diferença é de cinco pontos. Na campanha, o Carcará, que tem a terceira pior defesa do torneio, conquistou somente duas vitórias e sofreu cinco derrotas — ou seja, 28% de aproveitamento.

O Ceará vive um momento diferente. Apesar da eliminação na Copa do Brasil sofrida nas disputas por pênaltis, o escrete preto-e-branco se recuperou ao vencer o Iguatu no último sábado e garantir vaga na final do Cearense. No Nordestão a campanha é boa, com quatro triunfos, dois empates e um revés. Neste recorte, o Vovô marcou 13 gols, número que o coloca como o segundo melhor ataque do certame ao lado do Ferroviário.

Ceará x Atlético-BA: histórico e desfalques

Em relação ao histórico de encontros entre as equipes, o retrospecto é favorável ao Alvinegro, responsável por vencer a única partida que os times fizeram entre si. A ocasião aconteceu na Copa do Nordeste de 2022, quando o clube cearense derrotou o time baiano fora de casa por 1 a 0, pela fase de grupos daquela edição do certame.

Para o duelo, Gustavo Morínigo terá praticamente todo elenco à disposição. As ausências seguem por conta do atacante Hygor Cléber, que está lesionado. O lateral-direito Warley deixou o departamento médico e treinou normalmente durante a atividade de apronto para o jogo, indicativo de que o atleta pode figurar entre os relacionados.

Ceará x Atlético-BA

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Luiz Otávio, David Ricardo e Formiga; Caíque, Arthur Rezende e Jean Carlos; Janderson, Vitor Gabriel (Álvaro) e Erick (Luvannor). Técnico: Gustavo Morínigo

Atlético-BA

4-3-3: Fábio Lima; Kauã, Caíque, Lucas Luan e Matheus Sabiá; Gilberto, Leandro Sobral e Gustavo; Edson, Eydison e Adriano Michael Jackson. Técnico: Rodrigo Chagas

Local: Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

Data e horário: quarta-feira, 22, às 21h30min (horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira (PB)

Assistentes: Shumacher Marques Gomes (PB) e Ruan Neres de Sousa Queirós (PB)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Rádio CBN Cariri, Facebook O POVO, Youtube O POVO e Nosso Futebol

