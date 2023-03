Ceará inicia venda de ingressos para o jogo contra o Atlético-BA pela Copa do Nordeste

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 22, às 21h30min, pela oitava rodada do certame regional, no estádio Presidente Vargas

Após a classificação para a final do Campeonato Cearense, o Ceará volta as atenções para a Copa do Nordeste. Na próxima quarta-feira, 22, às 21h30min, o Vovô enfrenta o Atlético-BA pela oitava rodada do certame regional. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas. O clube anunciou nesta segunda-feira, 20, que os ingressos para o duelo já estão disponíveis.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais. A torcida alvinegra pode garantir um lugar nos setores Azul e Laranja por R$ 40. A torcida visitante poderá adquirir os bilhetes pelo mesmo valor para ocupar o setor Amarelo da praça esportiva. Todos os valores são referentes aos preços cheios, mas há meia-entrada para todos os setores.

Os ingressos podem ser comprados no site vozaotickets.com. Os sócios-torcedores também já podem realizar o check-in para a partida.

O Ceará garantiu classificação matemática antecipada para as quartas de final do torneio regional e depende só dele para avançar como líder do Grupo B. Com 13 pontos, o Vovô não pode mais ser ultrapassado.





Confira os pontos de vendas e valores dos ingressos para a partida:

Torcida do Ceará

Setor Azul (entrada pela rua Marechal Deodoro) - R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia);

Setor Laranja (entrada pela rua Paulino Nogueira) - R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia);

Torcida visitante

Setor Amarelo (entrada pela rua Costa Sousa) - R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia);

(Venda somente nas bilheterias do PV, na quarta-feira das 17h30 às 22h45)

Pontos e horários de venda:

Loja Vozão Sede – Segunda-feira (12h às 17h), terça-feira e quarta-feira (09h às 17h);

Loja Vozão Shopping Iguatemi Bosque - Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h

às 21h);

Loja Vozão Shopping Parangaba - Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h às 21h);

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h às 21h);

Loja Vozão Shopping RioMar Papicu - Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h às 21h);

Loja Vozão Grand Shopping Messejana - Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h às 21h);

Loja Vozão North Shopping Maracanaú - Segunda-feira (12h às 21h), terça-feira e quarta-feira (10h às 21h)

