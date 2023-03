João Paulo diz que Ceará deve contratar "de três a quatro jogadores" antes da Série B

Candidato à presidência do Vovô, João Paulo ressaltou que a ideia é trazer novos jogadores antes do fim da janela de transferência, que encerra-se dia 3 de abril. O dirigente também descartou que o Sport tenha enviado proposta pelo meia-atacante Chay

O diretor financeiro e candidato à presidência do Ceará, João Paulo, revelou que o clube segue atento ao mercado da bola em busca de reforços para a continuidade da temporada. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, o dirigente disse que novos reforços devem chegar antes do fim da janela, que encerra-se dia 3 de abril.

De acordo com João Paulo, o clube deve intensificar as negociações após a conclusão dos jogos finais do Campeonato Cearense. A ideia é iniciar a Série B com um plantel competitivo, já que a segunda janela de transferência só volta a ser aberta em julho, ou seja, com o torneio em estágio avançado de disputa.

“A janela fecha agora dia 3 de abril, então nós vamos contratar, talvez de três a quatro jogadores. Prefiro segurar um pouco as posições, mas isso está sendo visto com o departamento de futebol, até porque a próxima janela só abre em julho, e provavelmente já estará próximo do final do primeiro turno da Série B. Temos que fazer um trabalho após a final do Cearense com foco muito grande para que o clube possa voltar à Série A, que é um dos nossos grandes objetivos neste ano”, disse.

João Paulo descarta proposta do Sport pelo Chay



Fora da lista de relacionados nos últimos dois jogos por opção técnica, Chay não está em negociações para deixar o Ceará. A informação foi confirmada por João Paulo, que também descartou qualquer proposta oficial do Sport pelo atleta. Vale lembrar que o meia-atacante foi cedido por empréstimo pelo Botafogo ao Vovô até o fim de 2023.

“Para te falar a verdade, até agora não chegou nada sobre o Chay. É uma decisão da comissão técnica. Eu desconheço qualquer interesse do Sport em relação ao Chay. Sei que o Enderson gosta muito dele porque jogou com ele no Botafogo, mas de qualquer forma não chegou nada, até o momento, sobre esse assunto”, explicou.



Confira a entrevista completa com João Paulo, candidato à presidência do Ceará:

