Ceará bate o Iguatu por 2 a 0 e vai à final do Campeonato Cearense

O Ceará garantiu a sua vaga na grande final do Campeonato Cearense neste sábado, 18. Na Arena Castelão, o Vovô venceu o Iguatu por 2 a 0 e disputará mais uma decisão do certame estadual. Os gols da partida foram marcados por Vitor Gabriel e Léo Rafael.

No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 1 a 1. Dessa forma, o placar agregado ficou em 3 a 1. Agora, o Alvinegro de Porangabuçu aguarda o vencedor da outra semifinal do Estadual, disputada entre Fortaleza e Ferroviário neste domingo, 19.

Sobre o assunto Partida entre Ceará e Atlético-BA, pela Copa do Nordeste, muda para o PV

Ceará convoca reunião do Conselho para apresentar acordo da Liga Forte Futebol

Vina manda recado para Erick Pulga, que negocia com Ceará: "Em breve no nosso"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

Desde os instantes iniciais, o Vovô, contando com o apoio da sua torcida, mostrou que queria sair na frente do placar para evitar maiores surpresas. Logo no primeiro minuto, Guilherme Castilho, um dos destaques do time em 2023, arriscou e a bola passou por cima do gol.

Depois, foi a vez de Arthur Rezende bater de fora da área. Assim como o chute de Castilho, a bola também subiu e foi para fora. Pressionado, o Ceará conseguiu estufar as redes aos nove minutos.

Em jogada construída pela esquerda, Erick cruzou na área para Vitor Gabriel, que cabeceou e abriu o placar na Arena Castelão. Depois do tento, a equipe de Gustavo Morínigo baixou o ímpeto ofensivo e optou por um estilo de jogo mais conservador, controlando a posse de bola.

O Iguatu, por sua vez, tentava chegar à meta adversária através de contra-ataques. No final da primeira etapa, inclusive, o Azulão criou chances claras para empatar a partida. Aos 43, Dedeco chutou colocado e Richard fez grande defesa. Um minuto depois, Luis Soares limpou e bateu, mas a bola foi para fora.

No segundo tempo, o cenário dos últimos minutos da etapa inicial se repetiu: um Alvinegro mais conservador e a equipe do Centro-Sul tentando forçar o erro do time de Porangabuçu.

Aos 17 minutos, Janderson aproveitou uma bobeada da defesa adversária e passou para Vitor Gabriel que, dentro da pequena área, mandou por cima da meta.

No final do jogo, o técnico Gustavo Morínigo decidiu baixar ainda mais as linhas defensivas do Ceará visando manter o placar construído. Utilizando dessa estratégia, o Vovô conseguiu chegar ao seu segundo tento com Léo Rafael aos 45 minutos após roubada de bola no meio-campo.

Tags