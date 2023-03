Candidato à presidência do Ceará, João Paulo diz: "Vou pensar em trabalhar títulos"

Candidato à presidência do Ceará, João Paulo foi entrevistado na manhã desta terça-feira, 21, pelo programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar sobre propostas caso seja eleito para dirigir o Alvinegro.

Entre outras questões, João Paulo deu ênfase em conquistar títulos, na qual afirmou ser o “grande objetivo” dele caso seja eleito.

“Título (principal proposta). Eu vou pensar pouco nessa palavra gestão e vou pensar em trabalhar títulos e ser usado (esse pensamento) em contratações. Não sendo irresponsável, longe de mim ter esse pensamento, mas eu acredito que é o momento de buscar títulos esse ano. O meu grande objetivo se for eleito é isso”, afirmou.

Estadual 2023 tem peso maior

O Ceará terá a oportunidade de voltar a conquistar títulos já em abril, quando enfrentará o Fortaleza pela final do Campeonato Cearense, nos dias 1º e 8 do mês. Vale lembrar que o Vovô não ganha a competição desde 2018.

João Paulo confirmou que o Estadual nesse ano tem um peso maior, tanto pela seca de títulos alvinegra quanto para evitar o penta do rival, e que o novo presidente eleito já terá o desafio de conquistar a taça quando assumir a função.

“Sem dúvidas (tem um peso maior). O presidente que for eleito no dia 29 vai ter em menos de uma semana um grande desafio: movimentar e trabalhar para que a gente consiga ser campeão. Esse ano, mais do que os anteriores, esse campeonato se tornou um grande desafio, um obstáculo que realmente precisamos superar”, disse.

Contratações

O candidato revelou que pretende contratar três a quatro jogadores ainda nesta janela de transferências para a disputa da Série B, visando conquistar outro grande objetivo do clube nesta temporada: o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

“A gente vai contratar, talvez de três a quatro jogadores. Eu prefiro segurar um pouco as posições, mas isso está sendo visto com o departamento de futebol, até porque a próxima janela só abre em julho, provavelmente próximo ao final do primeiro turno da Série B. Depois dessa final do Campeonato Cearense, temos que ter um foco muito grande para que o clube possa voltar para a Série A, que é um dos nossos grandes objetivos nesse ano”, revelou.

Confira a entrevista completa com João Paulo Silva na íntegra

