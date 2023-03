João Paulo diz que não é uma continuação da antiga diretoria e revela aprendizados

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, o candidato à presidência do Vovô também falou sobre outros temas, como diretoria remunerada, SAF, atual situação financeira do clube, direito de voto para o sócio e cobrança interna ao elenco e comissão técnica

Embora tenha atuado como diretor financeiro ao longo de todos os mandatos de Robinson de Castro, João Paulo descartou que sua candidatura à presidência do Ceará seja uma continuação do trabalho da antiga diretoria. Em entrevista ao programa Esportes do Povo, o dirigente enfatizou que tem um perfil diferente do ex-mandatário Robinson de Castro e tem como objetivo consertar alguns erros da gestão anterior.

O primeiro ponto abordado por João Paulo foi de tornar o Ceará um clube unificado, caso seja eleito em 29 de março. A ideia é contornar possíveis atritos políticos internos e trazer de volta a torcida para perto, resgatando assim a confiança dos alvinegros, sentimento que ficou abalado na última temporada.

“O meu intuito é de trazer todas as pessoas, de trazer o torcedor de volta, ele sentir aquela confiança novamente no clube. É o meu propósito de trabalho. A gente sabe que, infelizmente, devido as eleições que tiveram no Conselho Deliberativo, ocorreram muitas discussões e acho que temos que fazer um trabalho para isso acabar. Quem me conhece sabe que tenho outro perfil. Eu quero trazer pessoas para que outros possam se preparar para assumir esse desafio e, futuramente, o clube tenha sempre essas sucessões que sejam voltadas para o crescimento”, enfatizou.

Ao analisar os erros da gestão de Robinson de Castro, João Paulo atribuiu a centralização do departamento de futebol como um dos principais problemas. Outra questão comentada pelo candidato foi a falta de comunicação da diretoria executiva com a imprensa e os torcedores, atitude que criou um “vácuo e distanciamento” do clube com a parte externa.

“Houve uma centralização grande, principalmente no departamento de futebol, e acho que esse foi um dos erros. O Robinson delegava muito as coisas dos outros departamentos, e pode observar que outros departamentos do clube cresceram, como a base, comercial, financeiro, sócio e eventos. Houve um crescimento orgânico, mas infelizmente os resultados do futebol não foram bons. Ano passado foi um desastre”, explicou.

“A gente sabe que ano passado realmente foi um desastre. Houve uma centralização muito grande no departamento de futebol, que foi na minha opinião o grande problema da gestão. E também a questão da falta de comunicação. Eu acho que faltou o clube se comunicar melhor com o torcedor e a imprensa, criou-se um vácuo e um distanciamento muito grande. Tudo que se falava era verdade e o clube não debatia, não se defendia, o gestor não se pronunciava. Isso acabou criando uma verdadeira avalanche de críticas por todos os lados. Caso eu seja eleito, quero trabalhar muito a questão da comunicação com o torcedor e imprensa de maneira geral”, concluiu.

As eleições para os cargos de presidente e vice-presidente do Ceará terão duas chapas concorrendo. “Vozão de Todos” é liderada pelo atual diretor financeiro do clube, João Paulo Silva (candidato à presidência), e pelo ex-mandatário Alexandre Frota (vice). Já a “Reconstrução do Gigante” é encabeçada pelo engenheiro e empresário Gabriel Ponte (candidato à presidência) e pelo funcionário público federal Nilo Saraiva (vice).



Confira outros trechos da entrevista:

Diretoria remunerada

“Quando entrei no Ceará, isso era até um nome feio, essa discussão. Então acabei criando uma casca em relação a isso. Depois que o clube subiu para a Série A, contratamos executivos, que são pessoas remuneradas e passam o dia a dia. Os diretores cobram seus respectivos executivos. Hoje, particularmente, principalmente com o orçamento reduzido, eu não penso bem nisso. Mas acredito que essa discussão será feita esse ano com a reforma estatutária”.



Sócio-torcedor ter direito a votar em eleições presidenciais do clube

“Sou totalmente favorável e irei brigar para que isso aconteça. Chegou o momento do torcedor ter essa experiência de participar na decisão do seu presidente. Acho que é mais do que natural e isso já acontece em outros clubes do Brasil. Sou totalmente favorável a essa mudança do sócio passar a votar”.

Perfil de cobrança interna com elenco e comissão técnica

“Foi implantado neste ano no departamento de futebol um regimento interno que está sendo cumprido bem à risca, com todos os direitos e deveres dos atletas, está todo mundo consciente com isso. Eu acompanho o dia a dia e sei que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente do que era anos anteriores, principalmente na questão do atleta vivenciar mais o clube, ter mais tempo dentro do clube, não só simplesmente treinar e ir embora. São três pessoas que estão full-time no futebol, que é o PC Gusmão, Juliano e Albeci. Se eu for eleito presidente eu irei participar também de uma forma efetiva, sempre buscando estar junto, dando apoio para a comissão e atletas. Óbvio, a cobrança tem que existir, porque vamos ser cobrados também, mas está todo mundo ciente e o processo está de uma forma mais organizada”.

SAF no Ceará

“Eu acredito que a SAF é uma realidade hoje no futebol. Claro, neste primeiro momento com clubes que tinham uma situação financeira já sem saída. Mas acredito e sou um defensor de que o Conselho Deliberativo tenha que liderar esse processo para que esse assunto seja discutido, para que os conselheiros tenham entendimento de como funciona esse processo. Não estou falando que o Ceará precisa fazer isso agora, mas é um ponto que a gente precisa discutir e é natural”.

Atual situação financeira do Ceará

“O mercado está esperando o novo presidente, até porque o Carlos Moraes o mercado sabe que não continuará como presidente por questões estatutárias. Hoje, o Ceará tem uma credibilidade muito grande com banco e fundos. Mas neste momento é natural que esse processo (de eleição) se defina. A questão financeira no momento não é tão desesperadora, mas a gente vem trabalhando para colocar tudo em ordem”.



Assista a entrevista com João Paulo, candidato à presidência do Ceará, na íntegra:

