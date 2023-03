Em nota, Ceará lamenta morte de torcedor e repudia violência: "Inaceitável"

Homem foi assassinado neste sábado, 18, quando se deslocava à Arena Castelão para assistir ao jogo entre Ceará e Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense

Através de nota de pesar, o Ceará lamentou, na noite deste domingo, 19, a morte do torcedor Ítalo Silva de Lima. No comunicado, o clube ainda repudiou a violência e se solidarizou a familiares e amigos da vítima.

Ítalo foi assassinado neste sábado, 18, quando se deslocava à Arena Castelão para assistir ao jogo entre Ceará e Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense. O homem acabou sendo morto por golpes de “objeto contundente”, afirmou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Uma ambulância do Samu tentou socorrê-lo.

Confira a nota na íntegra:

"Com consternação, o Ceará Sporting Club se solidariza aos familiares e amigos pela morte do torcedor alvinegro Ítalo Silva de Lima, de 29 anos, brutalmente assassinado ontem (18), quando se deslocava à Arena Castelão para assistir à partida entre Ceará x Iguatu, pela semifinal do Campeonato Cearense.

Para não passarmos mais por momento como esse, que o Ceará trabalha incessantemente no combate a todo e qualquer tipo de violência no futebol com ações preventivas e apoiando os órgãos de segurança pública.

Perdemos um torcedor que saiu de casa para nos apoiar. E isso é inaceitável. Enlutada, a família ficou sem um ente querido e os amigos permanecerão apenas com as boas lembranças de Ítalo.

O Ceará lembra que situações como essa reforçam a importância de mais medidas educativas, na tentativa de mitigar possíveis tragédias como a de ontem, reforçando que o esporte deve conservar a confraternização e ambientes de paz. O Mais Querido presta nesse momento as mais sinceras condolências à família de Ítalo Lima e amigos."

Atualização sobre o crime

Na madrugada deste domingo, 19, dois homens foram presos pelo crime no bairro Bom Jardim, na Capital, e no município de Maracanaú. O crime teria sido cometido por torcedores de um time rival.



