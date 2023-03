Eliminado, Ceará faturou apenas 27,7% do valor previsto em orçamento na Copa do Brasil

Além da perda esportiva, a eliminação do Ceará para o Ituano na segunda fase da Copa do Brasil causa um baque no orçamento do clube para 2023, que foi aprovado no dia 3 de março deste ano. Com a queda, o Vovô faturou apenas 27,7% do valor previsto para ser arrecadado com premiações na competição nacional.

A projeção orçamentária do Alvinegro de Porangabuçu estimava um faturamento de R$ 9,55 milhões com a Copa do Brasil. Para se aproximar da meta, o time do técnico Gustavo Morínigo precisava chegar pelo menos até às oitavas de final da competição, ou seja, avançar mais duas fases. Neste caso, o time seria premiado com R$ 8,05 milhões.

Entretanto, com a eliminação sofrida na noite desta quarta-feira, 15, o Vovô deixou a Copa do Brasil com apenas R$ 2,65 milhões em premiações - R$ 1,25 milhão pela participação na primeira fase e R$ 1,4 milhão pela segunda fase.

Caso superasse o Ituano e chegasse até a terceira fase do campeonato, o escrete preto-e-branco seria agraciado com mais R$ 2,1 milhões para os cofres do clube.

A eliminação

Na noite desta quarta-feira, 15, o Ceará perdeu para o Ituano por 4 a 2 nas penalidades e deu adeus à competição nacional. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Guilherme Castilho e Quirino. O Estádio Novelli Júnior foi o palco da competição.

